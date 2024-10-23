23 اکتبر 2024
الکساندار ووچیچ رئیسجمهور صربستان در برنامهای که از رادیو و تلویزیون دولتی صربستان پخش میشد اعلام کرد که احتمال برگزاری رفراندوم درباره پیوستن کشورش به بریکس وجود دارد.
رئیسجمهور صربستان با اشاره به افزایش محبوبیت بریکس در صربستان گفت که این موضوع ممکن است در دو سال آینده به یکی از مسائل مهم صربستان تبدیل شود.
ووچیچ خاطرنشان کرد که در بررسیهای اخیر، ۴۲ درصد از مردم صربستان به پیوستن به بریکس تمایل نشان دادهاند و تأکید کرد که اگرچه این موضوع ممکن است برخی افراد را نگران کند، اما در آینده نزدیک به یک موضوع مهم در صربستان تبدیل خواهد شد. همچنین بهاحتمال مطرحشدن این موضوع در انتخابات آتی ریاستجمهوری بهعنوان یکی از مسائل مهم اشاره کرد.