ووچیچ خاطرنشان کرد که در بررسی‌های اخیر، ۴۲ درصد از مردم صربستان به پیوستن به بریکس تمایل نشان داده‌اند و تأکید کرد که اگرچه این موضوع ممکن است برخی افراد را نگران کند، اما در آینده نزدیک به یک موضوع مهم در صربستان تبدیل خواهد شد. همچنین به‌احتمال مطرح‌شدن این موضوع در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از مسائل مهم اشاره کرد.