پارلمان فرانسه، شامگاه چهارشنبه ۴ دسامبر، با اکثریت آرا به انحلال دولت رأی داد. این رأیگیری در پی اختلافات شدید میان دولت و نمایندگان، بهویژه بر سر مسائل اقتصادی و اصلاحات اجتماعی، برگزار شد.
نخستوزیر فرانسه، میشل بارنیه، پس از آن که لایحه بودجه را بدون دریافت تأیید نهایی از مجلس لی و با استفاده از اختیارات ویژه به تصویب رساند، با واکنش تند ائتلاف چپگرای مخالف مواجه شد. این ائتلاف با درخواست رأی عدم اعتماد، خواستار انحلال دولت شد.
روز چهارشنبه، کابینه بارنیه با دو طرح عدم اعتماد روبهرو شد که هر دو در همان هفته ثبت و بررسی شدند. دولت برای حفظ خود به حمایت ۲۸۸ نماینده نیاز داشت، اما از مجموع ۵۷۷ نماینده، ۳۳۱ نفر به عدم اعتماد رأی دادند.
با تصویب این رأی، بارنیه مجبور به استعفا خواهد بود و دولت وارد دورهای موقت میشود. این روند، فرایند تشکیل دولت جدید را آغاز میکند، هرچند جانشینان احتمالی نیز با همان چالشها در تصویب قوانین روبهرو خواهند بود. امانوئل مکرون ممکن است دولت بارنیه را بهعنوان دولت سرپرست حفظ کرده و از اختیارات ویژه خود برای حل مسائل فوری استفاده کند.
کارشناسان هشدار میدهند که این تحولات میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای فرانسه به همراه داشته باشد و آینده اصلاحات کلیدی کشور را در ابهام فرو ببرد.
اکنون، همه نگاهها به رئیسجمهور و رهبران سیاسی فرانسه دوخته شده است تا ببینند چگونه این بحران مدیریت خواهد شد.