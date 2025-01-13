سیاست
2 دقیقه خواندن
گزارش‌های تکان‌دهنده از شکنجه فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل
جزئیات تکان‌دهنده‌ای از شکنجه‌های جسمی و روانی فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل، شامل ضرب و شتم شدید، تحقیر، مسمومیت غذایی و گرسنگی، به‌تازگی افشا شده است.
گزارش‌های تکان‌دهنده از شکنجه فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل
پرتاب گاز اشک‌آور توسط ارتش اسرائیل به فلسطینیان منتظر آزادی اسرا در مقابل زندان عوفر / عکس: AA
13 ژانویه 2025

کمیسیون امور اسرا و آزادگان به همراه باشگاه اسیران فلسطینی در گزارشی مشترک، جزئیات تکان‌دهنده و دردناکی از شکنجه‌های جسمی و روانی فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل افشا کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان فلسطینی تحت ضرب و شتم شدید، تحقیر، مسمومیت غذایی و گرسنگی قرار گرفته‌اند.

این گزارش‌ها بر اساس کشته‌شدن ۲۳ فلسطینی بازداشت‌شده بین ۶ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۵ گردآوری شده است.

بازداشت‌شدگان بازمانده به‌شدت از بدرفتاری‌های زندان‌های اسرائیل، به‌ویژه در زندان‌های نگو و عوفر، ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از زندانیان به نام ک.ن. (۴۵ ساله) که در دسامبر ۲۰۲۳ دستگیر شده، از شکنجه شدید و آسیب‌های جسمی ناشی از آن گزارش داده است.

او همچنین اعلام کرده که در حین انتقال به زندان نگو، نگهبانان آب داغ بر تن او ریخته‌اند که منجر به سوختگی شدید شده است.

مطالب پیشنهادی

علاوه بر این، زندانیان دیگر نیز از شیوع بیماری‌های پوستی مانند گال و همچنین عدم دسترسی به درمان مناسب خبر می‌دهند. آنها از شرایطی خبر می‌دهند که همیشه گرسنه هستند.

از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد فلسطینیان بازداشت‌شده به بیش از ۱۴ هزار نفر در کرانه باختری و هزاران نفر دیگر در غزه رسیده است. این در حالی است که حملات اسرائیل به غزه باعث تلفات گسترده‌ای شده و وضعیت انسانی در منطقه به‌شدت وخیم است.

حملات اسرائیل به غزه تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است که عمده آنها زنان و کودکان هستند. بیش از ۱۱ هزار نفر نیز مفقود شده‌اند.

این حملات نه‌تنها جان بسیاری را گرفته، بلکه باعث قحطی شده است که به‌ویژه برای کودکان و سالمندان به یک تهدید جدی تبدیل شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us