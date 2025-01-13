کمیسیون امور اسرا و آزادگان به همراه باشگاه اسیران فلسطینی در گزارشی مشترک، جزئیات تکان‌دهنده و دردناکی از شکنجه‌های جسمی و روانی فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل افشا کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان فلسطینی تحت ضرب و شتم شدید، تحقیر، مسمومیت غذایی و گرسنگی قرار گرفته‌اند.

این گزارش‌ها بر اساس کشته‌شدن ۲۳ فلسطینی بازداشت‌شده بین ۶ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۵ گردآوری شده است.

بازداشت‌شدگان بازمانده به‌شدت از بدرفتاری‌های زندان‌های اسرائیل، به‌ویژه در زندان‌های نگو و عوفر، ابراز نگرانی کرده‌اند. یکی از زندانیان به نام ک.ن. (۴۵ ساله) که در دسامبر ۲۰۲۳ دستگیر شده، از شکنجه شدید و آسیب‌های جسمی ناشی از آن گزارش داده است.



او همچنین اعلام کرده که در حین انتقال به زندان نگو، نگهبانان آب داغ بر تن او ریخته‌اند که منجر به سوختگی شدید شده است.