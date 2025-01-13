کمیسیون امور اسرا و آزادگان به همراه باشگاه اسیران فلسطینی در گزارشی مشترک، جزئیات تکاندهنده و دردناکی از شکنجههای جسمی و روانی فلسطینیان در زندانهای اسرائیل افشا کردهاند. طبق این گزارشها، بازداشتشدگان فلسطینی تحت ضرب و شتم شدید، تحقیر، مسمومیت غذایی و گرسنگی قرار گرفتهاند.
این گزارشها بر اساس کشتهشدن ۲۳ فلسطینی بازداشتشده بین ۶ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۵ گردآوری شده است.
بازداشتشدگان بازمانده بهشدت از بدرفتاریهای زندانهای اسرائیل، بهویژه در زندانهای نگو و عوفر، ابراز نگرانی کردهاند. یکی از زندانیان به نام ک.ن. (۴۵ ساله) که در دسامبر ۲۰۲۳ دستگیر شده، از شکنجه شدید و آسیبهای جسمی ناشی از آن گزارش داده است.
او همچنین اعلام کرده که در حین انتقال به زندان نگو، نگهبانان آب داغ بر تن او ریختهاند که منجر به سوختگی شدید شده است.
علاوه بر این، زندانیان دیگر نیز از شیوع بیماریهای پوستی مانند گال و همچنین عدم دسترسی به درمان مناسب خبر میدهند. آنها از شرایطی خبر میدهند که همیشه گرسنه هستند.
از آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، تعداد فلسطینیان بازداشتشده به بیش از ۱۴ هزار نفر در کرانه باختری و هزاران نفر دیگر در غزه رسیده است. این در حالی است که حملات اسرائیل به غزه باعث تلفات گستردهای شده و وضعیت انسانی در منطقه بهشدت وخیم است.
حملات اسرائیل به غزه تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار کشته و زخمی برجای گذاشته است که عمده آنها زنان و کودکان هستند. بیش از ۱۱ هزار نفر نیز مفقود شدهاند.
این حملات نهتنها جان بسیاری را گرفته، بلکه باعث قحطی شده است که بهویژه برای کودکان و سالمندان به یک تهدید جدی تبدیل شده است.