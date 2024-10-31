براساس اظهارات قانون‌گذاران اوکراینی طی سه ماه آینده ۱۶۰ هزار سرباز دیگر برای جنگ با روسیه وارد ارتش اوکراین خواهند شد.

الکسی گونچارنکو، قانون‌گذار اوکراینی، در سخنانی که در تاریخ ۲۹ اکتبر در کی‌یف بیان کرد، گفت که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند اوکراینی به ارتش این کشور ملحق شده‌اند.

گونچارنکو تأکید کرد: با جذب ۱۶۰ هزار سرباز جدید، ارتش اوکراین می‌تواند حدود ۸۵ درصد از نیاز نیروی انسانی خود را برای ادامه جنگ با روسیه تأمین کند.