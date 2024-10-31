سیاست
اوکراین برای مقابله با روسیه ۱۶۰ هزار نیروی جدید به ارتش خود اضافه می‌کند
صد و شصت هزار شهروند اوکراینی دیگر برای جنگ با نیروهای روسیه وارد ارتش اوکراین می‌شوند.
سربازان جدید تیپ 126 نیروهای مسلح اوکراین در جنوب این کشور / عکس: Reuters
31 اکتبر 2024

براساس اظهارات قانون‌گذاران اوکراینی طی سه ماه آینده ۱۶۰ هزار سرباز دیگر برای جنگ با روسیه وارد ارتش اوکراین خواهند شد.

الکسی گونچارنکو، قانون‌گذار اوکراینی، در سخنانی که در تاریخ ۲۹ اکتبر در کی‌یف بیان کرد، گفت که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند اوکراینی به ارتش این کشور ملحق شده‌اند.

گونچارنکو تأکید کرد: با جذب ۱۶۰ هزار سرباز جدید، ارتش اوکراین می‌تواند حدود ۸۵ درصد از نیاز نیروی انسانی خود را برای ادامه جنگ با روسیه تأمین کند.

این طرح در حالی اجرایی می‌شود که از آغاز جنگ، بیش از یک میلیون سرباز اوکراینی به خدمت سربازی در این کشور اعزام شده‌اند. گمان می‌رود که تلفات بالا در میان نیروهای مسلح اوکراین در جنگ با روسیه، کی‌یف را با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه ساخته است.

جنگ روسیه و اوکراین از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین آغاز شد. این اقدام روسیه با محکومیت وسیع جهانی روبه‌رو شد و منجر به اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه این کشور گردید.

