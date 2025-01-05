برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، در پستی که روز جمعه، سوم ژانویه، منتشر کرد، اعلام کرد که مایکروسافت برنامه دارد حدود ۸۰ میلیارد دلار برای ساخت دیتاسنتر به‌منظور آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، گسترش برنامه‌های مبتنی بر این فناوری و توسعه فضای ابری سرمایه‌گذاری کند.

اسمیت با اشاره به اینکه ایالات متحده در رقابت جهانی هوش مصنوعی پیشرو است، اظهار کرد که بیش از نیمی از این سرمایه‌گذاری در داخل ایالات متحده انجام خواهد شد.

وی موفقیت در عرصه هوش مصنوعی را نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نوآوری‌های شرکت‌های آمریکایی در تمامی اندازه‌ها، از استارتاپ‌های نوپا تا شرکت‌های بزرگ، دانست.