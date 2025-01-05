سیاست
2 دقیقه خواندن
سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری مایکروسافت در دیتاسنترهای هوش مصنوعی
شرکت فناوری مایکروسافت در سال مالی ۲۰۲۵ می‌خواهد ۸۰ میلیارد دلار در دیتاسنترهای مجهز به هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند.
سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری مایکروسافت در دیتاسنترهای هوش مصنوعی
سایه مدیرعامل مایکروسافت در کنفرانس Ignite در شیکاگو / عکس: AP
5 ژانویه 2025

برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، در پستی که روز جمعه، سوم ژانویه، منتشر کرد، اعلام کرد که مایکروسافت برنامه دارد حدود ۸۰ میلیارد دلار برای ساخت دیتاسنتر به‌منظور آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، گسترش برنامه‌های مبتنی بر این فناوری و توسعه فضای ابری سرمایه‌گذاری کند.

اسمیت با اشاره به اینکه ایالات متحده در رقابت جهانی هوش مصنوعی پیشرو است، اظهار کرد که بیش از نیمی از این سرمایه‌گذاری در داخل ایالات متحده انجام خواهد شد.

وی موفقیت در عرصه هوش مصنوعی را نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و نوآوری‌های شرکت‌های آمریکایی در تمامی اندازه‌ها، از استارتاپ‌های نوپا تا شرکت‌های بزرگ، دانست.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین اشاره کرد که در سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینه‌های سرمایه‌ای مایکروسافت با ۵.۳ درصد افزایش به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. به‌عنوان حامی اصلی اوپن‌ای‌آی (OpenAI)، این غول فناوری به یکی از پیشتازان رقابت هوش مصنوعی در میان شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده است.

مایکروسافت تاکنون میلیاردها دلار برای تقویت زیرساخت‌های هوش مصنوعی و گسترش شبکه مراکز داده خود سرمایه‌گذاری کرده است. طبق برآورد تحلیل‌گران، هزینه‌های سرمایه‌ای مایکروسافت، شامل اجاره‌های سرمایه‌ای، در سال مالی ۲۰۲۵ به ۸۴.۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us