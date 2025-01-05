برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، در پستی که روز جمعه، سوم ژانویه، منتشر کرد، اعلام کرد که مایکروسافت برنامه دارد حدود ۸۰ میلیارد دلار برای ساخت دیتاسنتر بهمنظور آموزش مدلهای هوش مصنوعی، گسترش برنامههای مبتنی بر این فناوری و توسعه فضای ابری سرمایهگذاری کند.
اسمیت با اشاره به اینکه ایالات متحده در رقابت جهانی هوش مصنوعی پیشرو است، اظهار کرد که بیش از نیمی از این سرمایهگذاری در داخل ایالات متحده انجام خواهد شد.
وی موفقیت در عرصه هوش مصنوعی را نتیجه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و نوآوریهای شرکتهای آمریکایی در تمامی اندازهها، از استارتاپهای نوپا تا شرکتهای بزرگ، دانست.
وی همچنین اشاره کرد که در سهماهه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینههای سرمایهای مایکروسافت با ۵.۳ درصد افزایش به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بهعنوان حامی اصلی اوپنایآی (OpenAI)، این غول فناوری به یکی از پیشتازان رقابت هوش مصنوعی در میان شرکتهای بزرگ فناوری تبدیل شده است.
مایکروسافت تاکنون میلیاردها دلار برای تقویت زیرساختهای هوش مصنوعی و گسترش شبکه مراکز داده خود سرمایهگذاری کرده است. طبق برآورد تحلیلگران، هزینههای سرمایهای مایکروسافت، شامل اجارههای سرمایهای، در سال مالی ۲۰۲۵ به ۸۴.۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید.