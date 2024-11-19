گوک‌خان یازگی، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی بازدیدکنندگان از گوبکلی‌تپه در مقایسه با سال گذشته، اعلام کرد که در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، تعداد بازدیدکنندگان از گوبکلی‌تپه به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

یازگی در جریان بازدید از استان شانلی‌اورفه در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی، گوبکلی‌تپه را یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی در ترکیه دانست و افزود: علاقه جهانی به این سایت تاریخی به‌سرعت در حال افزایش است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه هر ساله برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی گوبکلی‌تپه برگزار می‌کند.

معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه درباره رشد تعداد بازدیدکنندگان گوبکلی‌تپه اظهار داشت: در حال حاضر علاقه شدیدی به گوبکلی‌تپه در سراسر جهان وجود دارد و همه مشتاق دیدن این محل هستند. دانشمندان برجسته وقتی گوبکلی‌تپه را از نزدیک می‌بینند، می‌گویند که این مکان بسیار تأثیرگذارتر از تصاویرش است و حتی نمی‌خواهند آنجا را ترک کنند. این احساسات آنها واقعاً خاص و بی‌نظیر است.