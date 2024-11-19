فرهنگ و هنر
علاقه جهانی به گوبکلی‌تپه؛ بازدید ۶۰۰ هزار نفر در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۴
معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرد که بازدیدکنندگان از گوبکلی‌تپه شانلی‌اورفه کشور با ۵۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
گوبکلی‌تپه یکی از مقاصد گردشگری در ترکیه / عکس: AA
گوک‌خان یازگی، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی بازدیدکنندگان از گوبکلی‌تپه در مقایسه با سال گذشته، اعلام کرد که در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، تعداد بازدیدکنندگان از گوبکلی‌تپه به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

یازگی در جریان بازدید از استان شانلی‌اورفه در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی، گوبکلی‌تپه را یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری فرهنگی در ترکیه دانست و افزود: علاقه جهانی به این سایت تاریخی به‌سرعت در حال افزایش است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه هر ساله برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی گوبکلی‌تپه برگزار می‌کند.

معاون وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه درباره رشد تعداد بازدیدکنندگان گوبکلی‌تپه اظهار داشت: در حال حاضر علاقه شدیدی به گوبکلی‌تپه در سراسر جهان وجود دارد و همه مشتاق دیدن این محل هستند. دانشمندان برجسته وقتی گوبکلی‌تپه را از نزدیک می‌بینند، می‌گویند که این مکان بسیار تأثیرگذارتر از تصاویرش است و حتی نمی‌خواهند آنجا را ترک کنند. این احساسات آنها واقعاً خاص و بی‌نظیر است.

یازگی پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۵، تعداد بازدیدکنندگان گوبکلی‌تپه به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و همه شاهد رشد مستمر علاقه به این سایت باستانی خواهند بود.

سایت باستان‌شناسی گوبکلی‌تپه که در ۱۸ کیلومتری شمال شرقی مرکز شانلی‌اورفه و در نزدیکی روستای اورنجیک واقع شده است، یکی از مهم‌ترین اکتشافات باستان‌شناسی اخیر به شمار می‌رود. این سایت که در ارتفاع ۸۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد، تاریخ کشف آن به سال ۱۹۶۳ باز می‌گردد، اما اولین تحقیقات و کاوش‌های جدی در آن از سال ۱۹۹۵ تحت سرپرستی کلاوس اشمیت باستان‌شناس آلمانی آغاز شد و تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت.

گوبکلی‌تپه که در کوه‌های گرموش در جنوب شرقی آناتولی واقع شده است، دارای سازه‌های عظیم بیضی‌شکل و مستطیلی است که توسط انسان‌های شکارچی گردآورنده در دوران نوسنگی پیش از سفال، بین سال‌های ۹۶۰۰ تا ۸۲۰۰ قبل از میلاد ساخته شده‌اند. در این مکان معابد متعددی شناسایی شده که فقط برای مراسم مذهبی مورداستفاده قرار می‌گرفت و به‌عنوان منطقه‌ای مسکونی نبود. ازاین‌رو، گوبکلی‌تپه نه‌تنها قدیمی‌ترین، بلکه بزرگ‌ترین مرکز عبادت و پرستشگاه شناخته شده در جهان به شمار می‌آید.

