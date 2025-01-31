راه‌اندازی اپلیکیشن چت‌بات هوشمند دیپ‌سیک توسط استارت‌آپ چینی، بازار فناوری را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش ارزش میلیاردی شرکت‌های بزرگ آمریکایی شده است. این اپلیکیشن در اواخر ژانویه توانست از چت‌جی‌پی‌تی پیشی گرفته و باعث افت شدید سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده تراشه آمریکایی از‌جمله انویدیا شد. سهام انویدیا در ابتدای معاملات دوشنبه ١٧ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از مارس ٢٠٢٠ بود.

این اپلیکیشن چینی در سه حوزه اصلی پیشرفت چشمگیری داشته است: در حوزه تراشه‌ها، توانسته با استفاده از تنها ٢ هزار تراشه به همان سطح عملکرد مدل‌های بزرگ‌تر برسد. در زمینه هزینه‌های توسعه و آموزش، این شرکت با صرف تنها ۶ میلیون دلار و کمتر از ٣ میلیون ساعت محاسباتی به نتایج مشابه مدل‌های بزرگتر دست یافته است. علاوه بر این، در زمینه پیشرفت‌های هوش مصنوعی، چین توانسته به سطحی دست یابد که پیش‌از‌این تنها در اختیار ایالات متحده بوده است.

بر اساس داده‌های شرکت، دیپ‌سیک در سال ٢٠٢٣ با سرمایه ١٠ میلیون یوان (حدود ۴.١ میلیون دلار) توسط مهندس لیانگ ونفنگ تاسیس شد. این مهندس برای اولین‌بار در اواخر دهه ٢٠١٠ در حوزه سرمایه‌گذاری در چین مطرح شد، زمانی که در تاسیس یک صندوق مالی که از هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کرد، مشارکت داشت.

این شرکت پس از انجام مراحل اداری و نظارتی تصمیم گرفت وارد حوزه هوش مصنوعی شود و سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه یک مدل چینی در مقابل چالش‌هایی که اوپن‌ای‌آی ایجاد کرده، آغاز کند

تراشه‌ها در صنعت فناوری به‌عنوان پایه‌گذار نرم‌افزارهای مدرن شناخته می‌شوند، به همین دلیل رقابت در این زمینه یکی از محورهای اصلی رقابت میان چین و ایالات متحده است.