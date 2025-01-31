سیاست
هوش مصنوعی چینی بازار جهانی و رقیبان را به تلاطم انداخت
شرکت دیپ‌سیک با کاهش هزینه‌های توسعه و استفاده بهینه از تراشه‌ها، توانسته است از اپلیکیشن چت‌جی‌پی‌تی پیشی گرفته و باعث ضررهای میلیاردی برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی شود.
لوگوهای چت‌جی‌‌پی‌تی و دیپ‌سیک / عکس: AFP
31 ژانویه 2025

راه‌اندازی اپلیکیشن چت‌بات هوشمند دیپ‌سیک توسط استارت‌آپ چینی، بازار فناوری را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش ارزش میلیاردی شرکت‌های بزرگ آمریکایی شده است. این اپلیکیشن در اواخر ژانویه توانست از چت‌جی‌پی‌تی پیشی گرفته و باعث افت شدید سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده تراشه آمریکایی از‌جمله انویدیا شد. سهام انویدیا در ابتدای معاملات دوشنبه ١٧ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین کاهش از مارس ٢٠٢٠ بود.

این اپلیکیشن چینی در سه حوزه اصلی پیشرفت چشمگیری داشته است: در حوزه تراشه‌ها، توانسته با استفاده از تنها ٢ هزار تراشه به همان سطح عملکرد مدل‌های بزرگ‌تر برسد. در زمینه هزینه‌های توسعه و آموزش، این شرکت با صرف تنها ۶ میلیون دلار و کمتر از ٣ میلیون ساعت محاسباتی به نتایج مشابه مدل‌های بزرگتر دست یافته است. علاوه بر این، در زمینه پیشرفت‌های هوش مصنوعی، چین توانسته به سطحی دست یابد که پیش‌از‌این تنها در اختیار ایالات متحده بوده است.

بر اساس داده‌های شرکت، دیپ‌سیک در سال ٢٠٢٣ با سرمایه ١٠ میلیون یوان (حدود ۴.١ میلیون دلار) توسط مهندس لیانگ ونفنگ تاسیس شد. این مهندس برای اولین‌بار در اواخر دهه ٢٠١٠ در حوزه سرمایه‌گذاری در چین مطرح شد، زمانی که در تاسیس یک صندوق مالی که از هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کرد، مشارکت داشت.

این شرکت پس از انجام مراحل اداری و نظارتی تصمیم گرفت وارد حوزه هوش مصنوعی شود و سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه یک مدل چینی در مقابل چالش‌هایی که اوپن‌ای‌آی ایجاد کرده، آغاز کند

تراشه‌ها در صنعت فناوری به‌عنوان پایه‌گذار نرم‌افزارهای مدرن شناخته می‌شوند، به همین دلیل رقابت در این زمینه یکی از محورهای اصلی رقابت میان چین و ایالات متحده است.

واشنگتن به‌دنبال محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌ها است، اما چین با استفاده از مدل جدیدی توانسته مصرف تراشه‌ها را کاهش دهد؛ در‌حالی‌که دیگر مدل‌ها به ١۶٠٠٠ تراشه نیاز دارند، مدل چینی تنها با ٢٠٠٠ تراشه به همان سطح عملکرد دست یافته است.

پاتریک مورهد، مدیرعامل مور اینسایتس‌اند استراتژی (Moor Insights & Strategy) گفت: در گذشته هرچه تراشه‌ها بیشتر بودند، هوش مصنوعی بهتر می‌شد، اما دیپ‌سیک با مدل‌های کوچک‌تر هزینه‌ها را کاهش داده و کارایی مشابه یا بهتر از مدل‌های بزرگ‌تر ارائه داده است.

شرکت‌های بزرگ غربی مانند مایکروسافت و گوگل میلیاردها دلار در مراکز داده و توسعه هوش مصنوعی هزینه کرده‌اند. در مقابل، دیپ‌سیک با هزینه کمتر از ۶ میلیون دلار و ٣ میلیون ساعت محاسبات، مدلی با هزینه به‌مراتب پایین‌تر ایجاد کرده است.

کوین رز، ستون‌نویس نیویورک تایمز، اشاره کرد که این اپلیکیشن چینی تصوری که چین در زمینه هوش مصنوعی از ایالات متحده عقب است را به چالش کشیده و نشان داده که شرکت‌های چینی می‌توانند در عرض چند هفته پیشرفت‌های آمریکایی را کپی کنند.

نشریه اکونومیست می‌گوید که چین با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال نزدیک شدن به ایالات متحده در زمینه هوش مصنوعی است. اگر این روند ادامه یابد چین ممکن است به زودی در این حوزه برتری پیدا کند که می‌تواند تعادل قدرت‌های اقتصادی و فناوری جهان را تغییر دهد.

