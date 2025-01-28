رئیسجمهور مکزیک، کلودیا شینبام، روز دوشنبه ٢٧ ژانویه، در یک نشست خبری اعلام کرد که از ۲۰ تا ۲۶ ژانویه، بیش از ۴ هزار مهاجر به خاک مکزیک بازگردانده شدهاند که اکثریت آنها مردان و زنان مکزیکی هستند.
ترامپ در اولین هفته کاری خود لغو مسیرهای قانونی ورود مهاجران به خاک آمریکا، ازجمله برنامه CBP One را در دستور کار قرار داد و ۱۵۰۰ نیروی نظامی را برای حفاظت از مرز مستقر نمود. این تحرکات نگرانیهایی را در جنوب مرز آمریکا ایجاد کرده است.
بااینحال، به گفته کلودیا شینبام، در اولین هفته دولت ترامپ افزایش قابلتوجهی در اخراج شهروندان مکزیکی نسبت به سالهای گذشته مشاهده نشده است. وی گفت: مسئله مهمی که اکنون با آن مواجه هستیم، موضوع جدیدی نیست. مکزیک سابقه قابلتوجهی در بازگرداندن مهاجران و روابط با ایالات متحده دارد. روسای جمهور گذشته با این مسئله روبهرو بودهاند و رئیسجمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور نیز ابتدا با تعامل با دولت ترامپ و سپس با دولت بایدن این موضوع را مدیریت کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی پیو، مکزیک بزرگترین گروه جمعیتی مهاجران اسپانیاییتبار در ایالات متحده را تشکیل میدهد و ۶۰ درصد از جمعیت اسپانیاییتبار این کشور را شامل میشود.
پذیرش مهاجران اخراجی از آمریکا توسط مکزیک
شینبام از کارگران مکزیکی در ایالات متحده تمجید کرد و آنها را نیروی محرکه قدرت اقتصادی آمریکا نامید. همچنین دولت وی فوریت طرحی با عنوان «مکزیک شما را در آغوش میگیرد» برای پذیرش مهاجران مکزیکی که توسط مقامات آمریکا اخراج شدهاند، به تصویب رساند که در قالب این طرح، ارائه کمکهای مالی و حتی ایجاد فرصتهای شغلی برای مهاجران مکزیکی اخراجشده گنجانده شده است.
در همین حال، براساس گزارشهای محلی، یک کاروان جدید متشکل از ۲ هزار پناهجو که عمدتا اهل ونزوئلا و کوبا هستند، از ایالت چیپالاس در مرز مکزیک با گواتمالا به سمت جنوب مکزیک راهی شده است.