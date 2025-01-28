سیاست
2 دقیقه خواندن
بازگشت ۴۱۰۰ مهاجر به مکزیک در هفته اول دولت ترامپ
از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه، تلاش‌های سختگیرانه او برای اخراج مهاجران نگرانی‌هایی را در جنوب مرز آمریکا ایجاد کرده است. طبق داده‌های رسمی مکزیک، بیش از ۴ هزار مهاجر تا کنون به خاک این کشور بازگردانده شده‌اند.
بازگشت ۴۱۰۰ مهاجر به مکزیک در هفته اول دولت ترامپ
هدایت مهاجران غیرقانونی به سمت درب خروج از آمریکا در ایالت تگزاس / عکس: Reuters
28 ژانویه 2025

رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شین‌بام، روز دوشنبه ٢٧ ژانویه، در یک نشست خبری اعلام کرد که از ۲۰ تا ۲۶ ژانویه، بیش از ۴ هزار مهاجر به خاک مکزیک بازگردانده شده‌اند که اکثریت آن‌ها مردان و زنان مکزیکی هستند.

ترامپ در اولین هفته کاری خود لغو مسیرهای قانونی ورود مهاجران به خاک آمریکا، از‌جمله برنامه CBP One را در دستور کار قرار داد و ۱۵۰۰ نیروی نظامی را برای حفاظت از مرز مستقر نمود. این تحرکات نگرانی‌هایی را در جنوب مرز آمریکا ایجاد کرده است.

با‌این‌حال، به گفته کلودیا شین‌بام، در اولین هفته دولت ترامپ افزایش قابل‌توجهی در اخراج شهروندان مکزیکی نسبت به سال‌های گذشته مشاهده نشده است. وی گفت: مسئله‌ مهمی که اکنون با آن مواجه هستیم، موضوع جدیدی نیست. مکزیک سابقه قابل‌توجهی در بازگرداندن مهاجران و روابط با ایالات متحده دارد. روسای جمهور گذشته با این مسئله روبه‌رو بوده‌اند و رئیس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور نیز ابتدا با تعامل با دولت ترامپ و سپس با دولت بایدن این موضوع را مدیریت کرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشی پیو، مکزیک بزرگ‌ترین گروه جمعیتی مهاجران اسپانیایی‌تبار در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و ۶۰ درصد از جمعیت اسپانیایی‌تبار این کشور را شامل می‌شود.

مطالب پیشنهادی

پذیرش مهاجران اخراجی از آمریکا توسط مکزیک

شین‌بام از کارگران مکزیکی در ایالات متحده تمجید کرد و آن‌ها را نیروی محرکه قدرت اقتصادی آمریکا نامید. همچنین دولت وی فوریت طرحی با عنوان «مکزیک شما را در آغوش می‌گیرد» برای پذیرش مهاجران مکزیکی که توسط مقامات آمریکا اخراج شده‌اند، به تصویب رساند که در قالب این طرح، ارائه کمک‌های مالی و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی برای مهاجران مکزیکی اخراج‌شده گنجانده شده است.

در همین حال، براساس گزارش‌های محلی، یک کاروان جدید متشکل از ۲ هزار پناهجو که عمدتا اهل ونزوئلا و کوبا هستند، از ایالت چیپالاس در مرز مکزیک با گواتمالا به سمت جنوب مکزیک راهی شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us