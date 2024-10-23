نشست بریکس در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه از ۲۲ تا ۲۴ اکتبر در حال برگزاری است. این نشست که به‌عنوان مهم‌ترین رویداد از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین شناخته می‌شود، در شرایطی برگزار می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سعی دارد نشان دهد که تلاش‌های غرب برای انزوای مسکو ناکام مانده است.

روسیه، به‌عنوان میزبان نشست بریکس، به دنبال تقویت جایگاه خود در عرصه جهانی است و قصد دارد با همکاری کشورهای عضو، نظم جهانی جدیدی را برای رسیدگی به چالش‌های کشورهای درحال‌توسعه پیشنهاد دهد. گروه بریکس در ژانویه با پیوستن مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است؛ این عضویت‌ها فرصتی برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری هستند.

ولادیمیر پوتین بارها بر آرزوی خود برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی» ابراز نظر کرده است؛ نظمی که بتواند با قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده، رقابت کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که همگی از شرکای کلیدی روسیه هستند، نیز در این نشست شرکت کرده‌اند.

در حاشیه نشست، دیداری دوجانبه بین رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی شده است که در آن درباره همکاری‌های مشترک و ایجاد یک هاب گازی بحث و گفت‌وگو خواهند کرد. پوتین در سخنرانی اخیر خود با اشاره به «بریکس‌پلاس» از آن به‌عنوان عاملی برای افزایش نفوذ بریکس در عرصه جهانی یاد کرد و اعلام کرد که این فرمت جدید به چالش‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی در برابر غرب پاسخ خواهد داد.