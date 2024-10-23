سیاست
نشست بریکس در کازان؛ تلاش برای نظم نوین جهانی‌ و کاهش نفوذ غرب
از روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر، مسکو با پهن کردن فرش قرمز برای میزبانی نشست بریکس، از هم‌پیمانان ژئوپلیتیکی خود استقبال کرد تا گامی دیگر به سوی برنامه‌های خود برای ایجاد نظم نوین جهانی بردارد.
سران برای عکس خانوادگی قبل از جلسه عمومی اجلاس بریکس آماده می‌شوند/ عکس: Reuters
23 اکتبر 2024

نشست بریکس در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه از ۲۲ تا ۲۴ اکتبر در حال برگزاری است. این نشست که به‌عنوان مهم‌ترین رویداد از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین شناخته می‌شود، در شرایطی برگزار می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، سعی دارد نشان دهد که تلاش‌های غرب برای انزوای مسکو ناکام مانده است.

روسیه، به‌عنوان میزبان نشست بریکس، به دنبال تقویت جایگاه خود در عرصه جهانی است و قصد دارد با همکاری کشورهای عضو، نظم جهانی جدیدی را برای رسیدگی به چالش‌های کشورهای درحال‌توسعه پیشنهاد دهد. گروه بریکس در ژانویه با پیوستن مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است؛ این عضویت‌ها فرصتی برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری هستند.

ولادیمیر پوتین بارها بر آرزوی خود برای ایجاد یک «نظم نوین جهانی» ابراز نظر کرده است؛ نظمی که بتواند با قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده، رقابت کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که همگی از شرکای کلیدی روسیه هستند، نیز در این نشست شرکت کرده‌اند.

در حاشیه نشست، دیداری دوجانبه بین رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین برنامه‌ریزی شده است که در آن درباره همکاری‌های مشترک و ایجاد یک هاب گازی بحث و گفت‌وگو خواهند کرد. پوتین در سخنرانی اخیر خود با اشاره به «بریکس‌پلاس» از آن به‌عنوان عاملی برای افزایش نفوذ بریکس در عرصه جهانی یاد کرد و اعلام کرد که این فرمت جدید به چالش‌های ژئوپولیتیک و اقتصادی در برابر غرب پاسخ خواهد داد.

نشست بریکس‌پلاس که قرار است در روز سوم نشست اصلی سران بریکس برگزار شود، شامل حضور نمایندگان ۴۰ کشور از آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین خواهد بود. این نشست بر توسعه روابط میان کشورهای عضو بریکس و مناطق موسوم به جنوب جهانی متمرکز است؛ تلاشی که به تقویت نفوذ بریکس در مقابل کشورهای صنعتی شمال جهانی، به رهبری آمریکا، اشاره دارد.

در نشست تجاری بریکس که روز جمعه پیش از نشست عمومی برگزار شد، پوتین گفت: کشورهای عضو بریکس به‌عنوان نیروهای محرک رشد اقتصادی جهانی عمل می‌کنند و در آینده، بریکس یکی از موتورهای اصلی رشد تولید ناخالص جهانی خواهد بود. او افزود که رشد اقتصادی این گروه مستقل از مداخلات خارجی خواهد بود.

روسیه و دیگر اعضای بریکس از طریق شعار «نظم جهانی نوین» به دنبال ایجاد یک نظام بین‌المللی چندقطبی هستند که در آن کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، تسلط کمتری داشته باشند و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری به کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور داده شود.

