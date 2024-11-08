منطقه‌
اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند
اداره طالبان اعلام کرد که نماینده اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر اقتصاد این گروه وعده داده است که ۱۰۰ میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک کند.
پرچم اتحادیه اروپا / عکس: AA
8 نوامبر 2024

وزارت اقتصاد اداره طالبان در بیانیه‌ای که در ۷ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که دین‌محمد حنیف، سرپرست این وزارتخانه، با ویرونیکا بوشوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده است.

براساس اعلام این وزارتخانه، نماینده اتحادیه اروپا در این دیدار وعده داده که ۱۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های انسانی و توسعه‌ای در بخش کشاورزی افغانستان به اداره طالبان اختصاص دهد.

دین‌محمد حنیف از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان قدردانی کرده و خواستار ادامه همکاری‌های توسعه‌ای این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است.

از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا تاکنون درباره این دیدار و وعده کمک ۱۰۰ میلیون دلاری اظهار نظری نکرده‌اند.

پیش از این نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که با همکاری آژانس توسعه و همکاری سوئیس، برای افزایش تاب‌آوری خانواده‌های روستایی افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، ۲۰ میلیون یورو کمک مالی ارائه خواهد کرد.

