وزارت اقتصاد اداره طالبان در بیانیهای که در ۷ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که دینمحمد حنیف، سرپرست این وزارتخانه، با ویرونیکا بوشوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در کابل دیدار و گفتوگو کرده است.
براساس اعلام این وزارتخانه، نماینده اتحادیه اروپا در این دیدار وعده داده که ۱۰۰ میلیون دلار برای پروژههای انسانی و توسعهای در بخش کشاورزی افغانستان به اداره طالبان اختصاص دهد.
دینمحمد حنیف از کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان قدردانی کرده و خواستار ادامه همکاریهای توسعهای این اتحادیه در بخشهای مختلف شده است.
از سوی دیگر، مقامات اتحادیه اروپا تاکنون درباره این دیدار و وعده کمک ۱۰۰ میلیون دلاری اظهار نظری نکردهاند.
پیش از این نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که با همکاری آژانس توسعه و همکاری سوئیس، برای افزایش تابآوری خانوادههای روستایی افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، ۲۰ میلیون یورو کمک مالی ارائه خواهد کرد.