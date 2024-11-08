وزارت اقتصاد اداره طالبان در بیانیه‌ای که در ۷ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که دین‌محمد حنیف، سرپرست این وزارتخانه، با ویرونیکا بوشوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در کابل دیدار و گفت‌وگو کرده است.

براساس اعلام این وزارتخانه، نماینده اتحادیه اروپا در این دیدار وعده داده که ۱۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های انسانی و توسعه‌ای در بخش کشاورزی افغانستان به اداره طالبان اختصاص دهد.

دین‌محمد حنیف از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان قدردانی کرده و خواستار ادامه همکاری‌های توسعه‌ای این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است.