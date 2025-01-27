رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه ٢۵ ژانویه، پیش از عزیمت به میامی، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که موضوع خروج فلسطینیها از غزه و اسکان آنها در مصر و اردن را در یک تماس تلفنی با پادشاه عبدالله دوم اردن مطرح کرده است و ممکن است با رئیسجمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، نیز صحبت کند.
ترامپ گفت: به پادشاه اردن گفتم که دوست دارم شما مسئولیت بیشتری برعهده بگیرید، چون من به کلیت مسئله غزه نگاه میکنم و اوضاع خیلی پیچیده است.
ترامپ ادامه داد: فکر میکنم با عبدالفتاح سیسی نیز صحبت کنم. دوست دارم مردم مصر و اردن شرایط را درک کرده و اهالی غزه را بپذیرند.
وی افزود: شما در مورد یک میلیون و نیم نفر صحبت میکنید. میدانید که در طول قرنها درگیریهای زیادی در این منطقه وجود داشته است. من دیگر چیزی به ذهنم نمیرسد و باید اتفاقی بیفتد.
رئیسجمهور آمریکا با توصیف غزه بهعنوان یک منطقه ویرانشده، گفت: تقریبا همهچیز ویران شده است و مردم در آنجا میمیرند. بنابراین ترجیح میدهم با برخی از کشورهای عربی درگیر شوم و در مکان دیگری مسکن بسازم که شاید بتوانند در آنجا زندگی کنند و در آرامش منتظر تغییرات باشند.
وی افزود که این اقدام ممکن است موقتی باشد یا ممکن است بلندمدت باشد. لازم به یادآوری است که دولت سابق بایدن با جابجایی ساکنان غزه به خارج از این منطقه مخالف بود و از بازگشت فلسطینیها به خانههای خود پس از صلح بالقوه و راهحل دو دولتی حمایت میکرد.