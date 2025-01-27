سیاست
2 دقیقه خواندن
طرح ترامپ برای جابجایی فلسطینی‌ها از غزه به کشورهای همسایه
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به اینکه این موضوع ممکن است موقتی باشد یا بلندمدت، پیشنهاد جابجایی فلسطینی‌ها از غزه به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن را مطرح کرده است.
طرح ترامپ برای جابجایی فلسطینی‌ها از غزه به کشورهای همسایه
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن / عکس: Reuters
27 ژانویه 2025

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه ٢۵ ژانویه، پیش از عزیمت به میامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که موضوع خروج فلسطینی‌ها از غزه و اسکان آن‌ها در مصر و اردن را در یک تماس تلفنی با پادشاه عبدالله دوم اردن مطرح کرده است و ممکن است با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، نیز صحبت کند.

ترامپ گفت: به پادشاه اردن گفتم که دوست دارم شما مسئولیت بیشتری برعهده بگیرید، چون من به کلیت مسئله غزه نگاه می‌کنم و اوضاع خیلی پیچیده است.

ترامپ ادامه داد: فکر می‌کنم با عبدالفتاح سیسی نیز صحبت کنم. دوست دارم مردم مصر و اردن شرایط را درک کرده و اهالی غزه را بپذیرند.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: شما در مورد یک میلیون و نیم نفر صحبت می‌کنید. می‌دانید که در طول قرن‌ها درگیری‌های زیادی در این منطقه وجود داشته است. من دیگر چیزی به ذهنم نمی‌رسد و باید اتفاقی بیفتد.

رئیس‌جمهور آمریکا با توصیف غزه به‌عنوان یک منطقه ویران‌شده، گفت: تقریبا همه‌چیز ویران شده است و مردم در آنجا می‌میرند. بنابراین ترجیح می‌دهم با برخی از کشورهای عربی درگیر شوم و در مکان دیگری مسکن بسازم که شاید بتوانند در آنجا زندگی کنند و در آرامش منتظر تغییرات باشند.

وی افزود که این اقدام ممکن است موقتی باشد یا ممکن است بلندمدت باشد. لازم به یادآوری است که دولت سابق بایدن با جابجایی ساکنان غزه به خارج از این منطقه مخالف بود و از بازگشت فلسطینی‌ها به خانه‌های خود پس از صلح بالقوه و راه‌حل دو دولتی حمایت می‌کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us