رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه ٢۵ ژانویه، پیش از عزیمت به میامی، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که موضوع خروج فلسطینی‌ها از غزه و اسکان آن‌ها در مصر و اردن را در یک تماس تلفنی با پادشاه عبدالله دوم اردن مطرح کرده است و ممکن است با رئیس‌جمهور مصر، عبدالفتاح السیسی، نیز صحبت کند.

ترامپ گفت: به پادشاه اردن گفتم که دوست دارم شما مسئولیت بیشتری برعهده بگیرید، چون من به کلیت مسئله غزه نگاه می‌کنم و اوضاع خیلی پیچیده است.

ترامپ ادامه داد: فکر می‌کنم با عبدالفتاح سیسی نیز صحبت کنم. دوست دارم مردم مصر و اردن شرایط را درک کرده و اهالی غزه را بپذیرند.