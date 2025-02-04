سیاست
آمریکا تسلیحات می‌فرستد و قطر کمک‌های بشردوستانه؛ دو راهبرد متفاوت در دل بحران غزه
در حالی که دولت ترامپ درخواست تأیید کنگره برای فروش یک میلیارد دلار سلاح به اسرائیل را مطرح کرده، قطر برای ارسال کمک‌های پزشکی فوری به غزه، پل هوایی از اردن راه‌اندازی کرده است.
هلیکوپتر امدادی در پایگاه هوایی شاه عبدالله دوم در اردن / عکس: AA
4 فوریه 2025

دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا فروش یک میلیارد دلار بمب و تجهیزات نظامی دیگر به اسرائیل را تأیید کند.

به گزارش وال استریت ژورنال و با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی مطلع از موضوع، این تسلیحات شامل ۴۷۰۰ بمب ۱۰۰۰ پوندی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار و بولدوزرهای زرهی ساخت شرکت کاترپیلار به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.

این درخواست در چارچوب کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به اسرائیل ارائه شده و هزینه آن از محل ۳.۳ میلیارد دلار تأمین مالی نظامی خارجی که هر سال به اسرائیل اختصاص داده می‌شود، پرداخت خواهد شد.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های اخیر در غزه به آتش‌بس موقت منتهی شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که ادامه ارسال تسلیحات به اسرائیل می‌تواند مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حفظ آرامش در منطقه باشد.

انتقال فوری تجهیزات پزشکی به غزه؛ قطر پل هوایی از اردن ایجاد کرد

همزمان قطر از طریق اردن، پل هوایی جدیدی برای انتقال فوری کمک‌های پزشکی به غزه راه‌اندازی کرده است.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، این عملیات از پایگاه هوایی ملک عبدالله دوم در اردن آغاز شده و بالگردها محموله‌های پزشکی را به شهر القُرارة در خان‌یونس، جنوب غزه، منتقل می‌کنند.

این پل هوایی در ادامه مسیر زمینی‌ای است که قطر پیش‌تر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ایجاد کرده بود.

در این اقدام، مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر مشاور در همکاری‌های بین‌المللی قطر، سعود بن ناصر بن جاسم آل ثانی، سفیر قطر در اردن و نمایندگانی از مؤسسه خیریه قطر، صندوق توسعه قطر و هلال‌احمر قطر حضور داشتند.

المسند اعلام کرد که از آغاز آتش‌بس، قطر ۶۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه را از طریق مرز اردن به غزه ارسال کرده است.

