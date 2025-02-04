دولت ترامپ از کنگره درخواست کرده تا فروش یک میلیارد دلار بمب و تجهیزات نظامی دیگر به اسرائیل را تأیید کند.

به گزارش وال استریت ژورنال و با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی مطلع از موضوع، این تسلیحات شامل ۴۷۰۰ بمب ۱۰۰۰ پوندی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار و بولدوزرهای زرهی ساخت شرکت کاترپیلار به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.

این درخواست در چارچوب کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به اسرائیل ارائه شده و هزینه آن از محل ۳.۳ میلیارد دلار تأمین مالی نظامی خارجی که هر سال به اسرائیل اختصاص داده می‌شود، پرداخت خواهد شد.

این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های اخیر در غزه به آتش‌بس موقت منتهی شده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که ادامه ارسال تسلیحات به اسرائیل می‌تواند مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حفظ آرامش در منطقه باشد.

