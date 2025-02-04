ذبیحالله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره پایگاه هوایی بگرام، اعلام کرد که این پایگاه تحت کنترل نیروهای اداره طالبان در افغانستان است و هیچ توافقی برای واگذاری آن به چین یا آمریکا صورت نگرفته است.
وی ادعا و خواسته ترامپ درباره بازپسگیری این پایگاه را «یک خیال» توصیف کرد. مجاهد افزود که افغانستان کشوری مستقل است و این پایگاه به هیچ کشوری واگذار نمیشود.
وی همچنین با اشاره به جنگافزارهای باقیمانده از نیروهای آمریکایی گفت این سلاحها بهعنوان غنیمت بهدست اداره طالبان افتاده و از آن برای دفاع از استقلال کشور استفاده خواهد شد.
سخنگوی اداره طالبان تاکید کرد که این اداره مانند دولت قبلی افغانستان نیست که هر دستوری از سوی واشنگتن را اجرا کند.
در پاسخ به اظهارات ترامپ مبنی بر اداره پایگاه بگرام توسط چین، مجاهد تاکید کرد که این پایگاه همچنان تحت کنترل اداره طالبان است و هیچگونه همکاری با چین نیز در این زمینه وجود ندارد.
گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته گفته بود که پایگاه نظامی بگرام بعد از خروج آمریکا در اختیار چین است و توسط چین اداره میشود.