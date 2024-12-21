رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه، ۲۱ دسامبر با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، حمله به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان را که پنج کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی داشت، محکوم کرد.

در پیام رئیس‌جمهور اردوغان آمده است: من حمله شنیع عصر گذشته در بازار کریسمس در ماگدبورگ آلمان را به شدت محکوم می کنم.

ایشان در ادامه به خانواده‌های قربانیان این حمله، به مردم و دولت دوست آلمان تسلیت گفت و همچنین برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.