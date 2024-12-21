سیاست
رئیس‌جمهور اردوغان حمله شب گذشته در آلمان را محکوم کرد
رئیس‌جمهور ترکیه پس از حمله یک خودرو به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ آلمان که پنج کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی برجای داشت، با ارسال پیام همدردی، این حادثه را محکوم کرد.
حمله مرگبار خودرویی به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان/ عکس: AA
21 دسامبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه،  ۲۱ دسامبر با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس،  حمله به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان را که پنج کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی داشت، محکوم کرد.

در پیام رئیس‌جمهور اردوغان آمده است: من حمله شنیع عصر گذشته در بازار کریسمس در ماگدبورگ آلمان را به شدت محکوم می کنم.

ایشان در ادامه به خانواده‌های قربانیان این حمله، به مردم و دولت دوست آلمان تسلیت گفت و همچنین برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.

طبق گزارش‌ رسانه‌های محلی، شمار کشته‌ها در حمله مرگبار خودرویی به بازار کریسمس در شهر ماگدبورگ آلمان به پنج نفر رسیده است.

گفتنی‌ست، این حمله روز جمعه،  ۲۰ دسامبر، در یک بازار شلوغ در مرکز شهر ماگدبورگ رخ داد. در واکنش به این حمله نظارت‌های پلیس بر بازارهای کریسمس افزایش یافته است. پلیس اکنون در شهرهای دیگر بر بازارهای کریسمس نظارت می کند. سخنگوی پلیس در اشتوتگارت گفت که نیروهای پلیس در منطقه با حساسیت عمل می کنند و از مقامات خواسته شده است تا به بازارهای کریسمس توجه بیشتری داشته باشند.

