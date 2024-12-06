سیاست
موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا؛ پیش‌داوری‌ها و ترس از عضو قوی جدید
ایوو یوسیپوویچ، رئیس‌جمهور پیشین کرواسی، علت اصلی عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را پیش‌داوری‌های مذهبی و ترس از ورود یک «عضو قوی جدید» می‌داند و بر لزوم تلاش برای پذیرش ترکیه تأکید می‌کند.
ایوو یوسیپوویچ، رئیس‌جمهور سابق کرواسی / عکس: AA
6 دسامبر 2024

ایوو یوسیپوویچ، رئیس‌جمهور پیشین کرواسی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی، موانع موجود در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را ناشی از پیش‌داوری‌هایی دانست که عمدتاً به دین و ویژگی‌های فرهنگی این کشور مربوط می‌شود. او تصریح کرد که این نوع پیش‌داوری‌ها نادرست است و نباید به‌عنوان دلیلی برای جلوگیری از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مورداستفاده قرار گیرد.

وی افزود که برخی کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است از ورود یک عضو جدید و قدرتمند به این اتحادیه ترس داشته باشند و این ترس را یکی از دلایل مانع‌تراشی در مسیر عضویت ترکیه دانست. وی همچنین با اشاره به اهمیت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گفت: اگر از من بپرسید، فکر می‌کنم باید تمام تلاش‌ها برای تبدیل ترکیه به عضوی از اتحادیه اروپا انجام شود.

یوسیپوویچ همچنین وضعیت مقدونیه شمالی را خاطرنشان کرده و از اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد ناعادلانه‌اش نسبت به این کشور انتقاد کرد. وی گفت که مقدونیه شمالی تمامی شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا را داراست، اما هنوز نتوانسته به این اتحادیه بپیوندد. او افزود: این نشان‌دهنده این است که کشورهای اروپایی در روند پذیرش کشورهای جدید رویکرد یکسانی ندارند و به نظر من، اروپا بدون کشورهای دیگری مانند ترکیه کامل نخواهد بود.

وی در ادامه به نقش مثبت ترکیه در منطقه بالکان اشاره کرد و گفت که ترکیه نقشی مهمی در کاهش تنش‌ها و حفظ ثبات در این منطقه ایفا می‌کند. وی افزود: ترکیه به‌ویژه در کاهش اختلافات میان مردم مختلف در بالکان نقش برجسته‌ای دارد.

در مورد روابط دوجانبه کرواسی و ترکیه، یوسیپوویچ همچنین به روابط اقتصادی و دفاعی خوب دو کشور اشاره کرد و از گسترش همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی بیشتر ابراز امیدواری کرد. او تأکید کرد که در زمینه‌های مختلف، از جمله گردشگری و همکاری‌های ناتو، همکاری‌های دوجانبه می‌تواند گسترش یابد.

