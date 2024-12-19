سیاست
پوتین از آمادگی روسیه برای مذاکره با ترامپ به منظور حل بحران اوکراین خبر داد
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از آمادگی کشورش برای مذاکره احتمالی با دونالد ترامپ به منظور حل بحران اوکراین و پایان دادن به جنگ خبر داد و بر پیشرفت نیروهای روسی در دستیابی به اهداف خود در میدان نبرد تأکید کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه / عکس: AP
19 دسامبر 2024

پوتین در جریان جلسه سالانه پرسش و پاسخ با مردم کشورش در تلویزیون دولتی صحبت می‌کرد و به خبرنگاری از یک کانال خبری آمریکایی گفت که او آماده است با ترامپ ملاقات کند.  فردی که به گفته پوتین، سال‌ها با او گفت‌وگو نکرده است.

هنگامی که از او پرسیدند چه چیزی ممکن است به ترامپ پیشنهاد دهد، پوتین ادعای اینکه روسیه در موقعیت ضعیفی قرار دارد را رد کرد و گفت که روسیه از زمانی که او دستور ورود نیروهایش به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را صادر کرده، بسیار قوی‌تر شده است.

پوتین اظهار داشت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که برای مذاکرات و مصالحه آماده‌ایم. وی در ادامه افزود: نیروهای روسی در حال پیشروی در میدان نبرد و حرکت به سمت دستیابی به اهداف اصلی خود در اوکراین هستند. به زودی، افرادی که در اوکراین خواهان ادامه جنگ هستند، از میدان خارج خواهند شد. به نظر من، به زودی هیچ‌کس باقی نخواهد ماند که تمایلی به جنگیدن داشته باشد. ما آماده‌ایم، اما طرف مقابل نیز باید برای مذاکرات و مصالحه آمادگی نشان دهد.

ترامپ کتابی در سال ۱۹۸۷ تحت عنوان «ترامپ: هنر معامله» نوشته است و خود را فردی متخصص در زمینه توافق کردن می‌داند و وعده داده بود که جنگ را به‌سرعت به پایان خواهد رساند، اما هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی انجام این کار ارائه نکرده است. پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که پوتین آمادگی خود را برای بحث در خصوص توافق آتش‌بس با ترامپ اعلام کرده است، اما تأکید کرده بود که هرگونه واگذاری اراضی عمده را رد می‌کند و از کی‌یف خواسته بود که از تمایل به پیوستن به ناتو دست بردارد. حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر، بی‌خانمانی میلیون‌ها نفر و ایجاد بزرگ‌ترین بحران در روابط مسکو و غرب از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ شد.

روس‌ها که حدود یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارند، در سال جاری هزاران کیلومتر مربع از اراضی اوکراین را تصرف کرده‌اند، روستا به روستا پیش رفته‌اند و تهدیدهایی برای شهرهای استراتژیک مانند پوکروفسک که یک مرکز مهم جاده‌ای و ریلی است، ایجاد کرده‌اند.

پوتین با اشاره به پیچیدگی موضوع گفت: پیش‌بینی دقیق آینده دشوار است، اما ما همچنان به سمت دستیابی به اهداف اصلی خود که در ابتدای عملیات نظامی ویژه ترسیم کرده‌ایم، پیش می‌رویم.
وی در خصوص حضور نیروهای اوکراینی در منطقه کُرسک روسیه اظهار داشت که نیروهای کی‌یف به طور قطع از آنجا خارج خواهند شد، اما از ذکر زمان دقیق این تغییر خودداری کرد.
پوتین همچنین به معرفی موشک فوق‌صوت «اورشینیک» پرداخت که روسیه پیش‌تر آن را در یک کارخانه نظامی اوکراینی آزمایش کرده بود. وی افزود که آماده است آزمایش دیگری انجام دهد تا ببیند آیا سامانه‌های دفاع هوایی غربی قادر به سرنگونی آن هستند یا خیر.
او ادامه داد: بگذارید آنها هدفی برای نابودی تعیین کنند، مثلاً در کی‌یف، تمام نیروهای دفاع هوایی و موشکی خود را در آنجا متمرکز کنند، و ما با اورشینیک حمله‌ای به آن منطقه خواهیم کرد تا ببینیم چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. ما برای چنین آزمایشی آماده‌ایم، اما آیا طرف مقابل نیز آمادگی دارد؟

