پوتین در جریان جلسه سالانه پرسش و پاسخ با مردم کشورش در تلویزیون دولتی صحبت می‌کرد و به خبرنگاری از یک کانال خبری آمریکایی گفت که او آماده است با ترامپ ملاقات کند. فردی که به گفته پوتین، سال‌ها با او گفت‌وگو نکرده است.

هنگامی که از او پرسیدند چه چیزی ممکن است به ترامپ پیشنهاد دهد، پوتین ادعای اینکه روسیه در موقعیت ضعیفی قرار دارد را رد کرد و گفت که روسیه از زمانی که او دستور ورود نیروهایش به اوکراین در سال ۲۰۲۲ را صادر کرده، بسیار قوی‌تر شده است.

پوتین اظهار داشت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که برای مذاکرات و مصالحه آماده‌ایم. وی در ادامه افزود: نیروهای روسی در حال پیشروی در میدان نبرد و حرکت به سمت دستیابی به اهداف اصلی خود در اوکراین هستند. به زودی، افرادی که در اوکراین خواهان ادامه جنگ هستند، از میدان خارج خواهند شد. به نظر من، به زودی هیچ‌کس باقی نخواهد ماند که تمایلی به جنگیدن داشته باشد. ما آماده‌ایم، اما طرف مقابل نیز باید برای مذاکرات و مصالحه آمادگی نشان دهد.