شورای امنیت ملی ترکیه، تحت ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ جلسه‌ای برگزار کرد که در آن مسائل مختلف امنیت ملی ترکیه مورد بحث‌و‌بررسی قرار گرفت. اولین دستور کار این جلسه تصویب سند جدید سیاست امنیت ملی کشور بود. این سند برای پنج سال آینده به‌روزرسانی شد و نسخه جدید آن برای سال ۲۰۲۵ جایگزین نسخه قبلی مربوط به سال ۲۰۲۰ شد.

شورای امنیت ملی ترکیه همچنین تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سال ۲۰۲۴ را ارزیابی کرده و چالش‌های احتمالی سال ۲۰۲۵ را موردبحث قرار داد. این بررسی‌ها به شناسایی تهدیدات احتمالی و تدوین راهکارهای مقابله با آن‌ها اختصاص داشت.

مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله پ.ک.ک و شاخه‌های آن شامل ی.پ.گ/ک.ج.ک/پ.ی.د، فتو و داعش از موضوعات اصلی این جلسه بود. شورای امنیت ملی ترکیه در این زمینه تأکید کرد که هیچ‌گونه تهدیدی از سوی گروه‌های تروریستی علیه امنیت ملی ترکیه قابل‌تحمل نخواهد بود و عملیات‌های امنیتی با عزمی راسخ برای مقابله با این تهدیدات ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه به‌ طور خاص آمده است: گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ/ک.ج.ک/پ.ی.د اجازه نخواهند داشت که از وضعیت فعلی سوریه به نفع خود بهره‌برداری کنند. تمامی گروه‌های تروریستی که دشمنان ملت‌های دوست و برادر منطقه هستند، نابود خواهند شد.