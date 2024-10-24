قزاقستان و ازبکستان با امضای ۷۶ سند به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار در سمرقند، همکاریهای بینمنطقهای خود را تقویت کردند. این توافقات در «چهارمین مجمع همکاریهای بینمنطقهای قزاقستان - ازبکستان» و با حضور مقامات ارشد دو کشور صورت گرفت.
این رویداد با حضور اولژاس بکتنوف، نخستوزیر قزاقستان، عبدالله آریپوف، نخستوزیر ازبکستان، استانداران استانهای مرزی و نزدیک به ۲۰۰ نماینده از دنیای کسبوکار همراه بود. مقامات دو کشور در این نشست به بررسی مسائلی از جمله افزایش تجارت متقابل، توسعه همکاری بین مناطق مرزی و اجرای پروژههای مشترک پرداختند. موضوعاتی چون صنعت، منابع آب، انرژی، حملونقل، کشتیرانی و صنعت گاز نیز از دیگر محورهای بحث بودند.
حجم تجارت دوجانبه قزاقستان و ازبکستان در ۸ ماه نخست سال جاری به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است که نشاندهنده اهمیت روزافزون همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است. همچنین، توسعه همکاریهای بینمنطقهای بهعنوان یکی از اولویتهای روابط دوجانبه مطرح شده است و اشاره شد که در ۷ سال گذشته حجم تجارت ۲.۵ برابر افزایش یافته است. در حال حاضر، بیش از هزار شرکت با سرمایهگذاری قزاقستان در ازبکستان فعالیت دارند و ارتباطات مستقیم بین کشورهای هممرز برقرار شده است.
در پایان همایش، ۷۶ سند در زمینههای انرژی، معدن و زمینشناسی به ارزش ۳۵۲ میلیون دلار امضا شد که نشاندهنده تعهدات جدید برای اجرای پروژههای مشترک است. این توافقات فرصتهای تازهای برای همکاریهای آینده و توسعه اقتصادی در منطقه ایجاد میکند.