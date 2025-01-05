سیاست
دادگاه برزیل دستور بازداشت نظامی اسرائیلی متهم به جنایات جنگی در غزه را صادر کرد
دادگاه برزیل دستور تحقیق درباره یک نظامی اسرائیلی متهم به جنایات جنگی در نوار غزه را صادر کرد. این حکم در پی شکایت بنیاد حقوق بشری هند رجب و به استناد شواهد مستند درباره تخریب خانه‌ها و نقض حقوق بشر در غزه صادر شده است.
مباران اسرائیل در اردوگاه پناهندگان نصیرات در غزه/ عکس: AP
5 ژانویه 2025

 در پی شکایت بنیاد حقوق بشری هند رجب، دادگاه برزیل دستور بازداشت فوری یکی از نظامیان ارتش اسرائیل و بازجویی از او را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرد.

مایرا بینه‌رو، وکیل این بنیاد، اظهار داشت که مظنون مذکور که در حال حاضر به‌عنوان گردشگر در برزیل حضور دارد، بر اساس شواهد ویدئویی و تصاویر ثبت‌شده، به‌طور مستمر در تخریب خانه‌ها و مشارکت در جنایات نیروهای اسرائیلی علیه غزه نقش داشته است.

این بنیاد، در پرونده‌ای که خانواده‌های قربانیان نیز به آن پیوسته‌اند، خواستار دستگیری فوری این نظامی اسرائیلی شده و هشدار داده است که هر لحظه ممکن است وی از برزیل فرار کند یا مستندات مربوطه را دست‌کاری نماید.

دادگاه برزیل با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، دستور انجام تحقیقات فوری را صادر کرده است. این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای تاریخی از اجرای قوانین معاهده رم در سطح ملی توسط یک کشور امضاکننده این معاهده محسوب می‌شود.

دیاب ابویحیی، رئیس بنیاد هند رجب، دراین‌رابطه توضیح داد: این اقدام یک‌لحظه تاریخی و یک سابقه درخشان برای محاکمه جنایتکاران جنگی به شمار می‌آیبنیاد هند رجب یک سازمان حقوق بشری است که در پی کشته‌شدن هند رجب، دختر شش‌ساله فلسطینی، در ژانویه ۲۰۲۴ در نوار غزه تأسیس شد. این بنیاد با هدف مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در مناطق درگیر، به‌ویژه فلسطین، فعالیت می‌کند.

بنیاد هند رجب با تمرکز بر عدالت‌خواهی و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، تلاش می‌کند تا با پیگیری‌های حقوقی و مستندسازی جنایات، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرده و عاملان آن‌ها را به عدالت بسپارد.

