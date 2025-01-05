در پی شکایت بنیاد حقوق بشری هند رجب، دادگاه برزیل دستور بازداشت فوری یکی از نظامیان ارتش اسرائیل و بازجویی از او را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرد.

مایرا بینه‌رو، وکیل این بنیاد، اظهار داشت که مظنون مذکور که در حال حاضر به‌عنوان گردشگر در برزیل حضور دارد، بر اساس شواهد ویدئویی و تصاویر ثبت‌شده، به‌طور مستمر در تخریب خانه‌ها و مشارکت در جنایات نیروهای اسرائیلی علیه غزه نقش داشته است.

این بنیاد، در پرونده‌ای که خانواده‌های قربانیان نیز به آن پیوسته‌اند، خواستار دستگیری فوری این نظامی اسرائیلی شده و هشدار داده است که هر لحظه ممکن است وی از برزیل فرار کند یا مستندات مربوطه را دست‌کاری نماید.