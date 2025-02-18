ترکیه
2 دقیقه خواندن
دیدار وزرای دفاع ترکیه و اوکراین در آنکارا
وزرای دفاع ترکیه و اوکراین، در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کردند، این دیدار در چارچوب سفر رئیس‌جمهور اوکراین به ترکیه انجام شد.
دیدار وزرای دفاع ترکیه و اوکراین در آنکارا
وزرای دفاع ترکیه و اوکراین / عکس: AA
18 فوریه 2025

وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، روز سه‌شنبه در آنکارا با همتای اوکراینی خود، رستم عومروف، دیدار و گفت‌وگو کرد. بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، یاشار گولر از وزیر دفاع اوکراین، رستم عومروف، با یک مراسم نظامی در محل ساختمان وزارت دفاع ترکیه استقبال کرد.

پس از این مراسم، مذاکراتی میان دو وزیر دفاع برگزار شد که ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، فرمانده نیروی زمینی ترکیه نیز در آن حضور داشت. جزئیات بیشتری از این گفت‌وگوها منتشر نشده است.

رستم عومروف به عنوان عضوی از تیم همراه رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی به ترکیه سفر کرده است.

مطالب پیشنهادی

بر اساس برنامه اعلام‌شده، زلنسکی قرار است روز سه‌شنبه در مجموعه ریاست‌جمهوری در آنکارا با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، دیدار کند.

این سفر در آستانه سومین سالگرد آغاز جنگ روسیه و اوکراین انجام می‌شود، در حالی که موضوع مذاکرات احتمالی برای پایان جنگ در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us