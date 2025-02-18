وزیر دفاع ملی ترکیه، یاشار گولر، روز سه‌شنبه در آنکارا با همتای اوکراینی خود، رستم عومروف، دیدار و گفت‌وگو کرد. بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس، یاشار گولر از وزیر دفاع اوکراین، رستم عومروف، با یک مراسم نظامی در محل ساختمان وزارت دفاع ترکیه استقبال کرد.

پس از این مراسم، مذاکراتی میان دو وزیر دفاع برگزار شد که ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، فرمانده نیروی زمینی ترکیه نیز در آن حضور داشت. جزئیات بیشتری از این گفت‌وگوها منتشر نشده است.

رستم عومروف به عنوان عضوی از تیم همراه رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی به ترکیه سفر کرده است.