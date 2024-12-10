10 دسامبر 2024
منطقه
جنگنده کاآن
در سالهای اخیر صنایع نظامی ترکیه شاهد پیشرفتهایی چشمگیر در عرصههای مختلف بوده است که باعث اعتلای جایگاه جهانی این کشور گردیده است. یکی از دستاوردهای صنایع نظامی ترکیه جنگنده ملی کاآن میباشد که تولید این جنگنده، ترکیه را در زمره یکی از پنج کشور تولیدکننده جنگنده نسل پنجم در جهان قرار داد.
