منطقه
ایاصوفیه
ایاصوفیه، بهعنوان یکی از مهمترین بناهای ترکیه، در زمره باشکوهترین بناهای تاریخ معماری جهان قرار دارد. معبدی سرشار از راز و رمز و جادویی که ۹۰۰ سال عنوان بزرگترین کلیسای جهان را یدک کشیده و ۴۸۰ سال بهعنوان بزرگترین مسجد جهان مورداستفاده قرار گرفته است و امروزه بهعنوان یکی از پیچیدهترین، جادوییترین و مرموزترین بناهای جهان شناخته میشود. ایاصوفیه در سال ۳۶۰ میلادی احداث شد و در ابتدا کلیسای بزرگی به نام کلیسای اعظم بود که نزدیک کاخ کنستانتین قرار داشت و جزو اصلی ترین کلیساهای رومیان به شمار می رفت. ۲۴ مه ۱۴۵۳، سلطان جوان ۲۱ساله عثمانی، سلطان محمد دوم، با فتح استانبول، گام به معبد اصلی شهر گذاشت و کاربری کلیسا را به مسجد تغییر داد. در طول سال های مختلف مناره ها، محراب، منبر و سایر نمادهای اسلام و مساجد به آن اضافه شد. این بنای در زمینی مستطیلشکل به ابعاد ۹۶ در ۶۶ متر بنا شده است. فضای داخلی آن دارای وسعتی معادل ۷۵۰۰ مترمربع است. گنبد ۳۱.۵ متری ایاصوفیه که همچون نگینی در اوج این بنای شگفتانگیز قرار گرفته، با شکوهی بینظیر، ۵۶ متر ارتفاع دارد و از بلندای یک ساختمان ۱۸ طبقه نیز بالاتر میرود. موزه ایاصوفیه برای دو سال متوالی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ عنوان پربازدیدترین موزه ترکیه را با ۳٫۴۷ میلیون بازدید به خود اختصاص داد.
مسجد کبیر ایاصوفیه
