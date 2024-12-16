تئاتر آسپندوس

تئاتر آسپندوس؛ بزرگترین آمفی‌تئاتر رومی در آناتولی محوطه باستانی آسپندوس یکی از محوطه‌های تاریخی شهر آنتالیا در کشور ترکیه است که در ۴۰ کیلومتری شهر آنتالیا واقع شده است. آسپندوس یکی از سالم‌ترین آمفی‌تئاترهای باقیمانده از دوران یونان و روم باستان است که در سال ۲۰۱۵ در فهرست یونسکو به ‌عنوان میراث جهانی قرار گرفت. این تئاتر با ظرفیتی برای ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر در زمان امپراتور مارکوس آورلیوس (میلادی ۱۶۱-۱۸۰)، توسط زنون، پسر تئودوروس معمار، ساخته شد. این آمفی‌تئاتر روباز تماماً از سنگ‌آهک ساخته شده است. ۱۷ پنجره در یک طرف بنا و در دو ردیف بر نمای خارجی قرار دارند. دو کتیبه به زبان‌های رومی و لاتین بر بالای سردر ورودی دیده می‌شوند که بر آنها نام دو برادر به نام‌های کورتیوس کریسپینوس و کورتیوس آوسپیکاتوس نوشته شده است. این آمفی‌تئاتر در زمان سلجوقیان هم مورد استفاده و محل توجه بوده است.