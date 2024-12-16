منطقه‌
برج گالاتا
برج گالاتا، که در گذشته با نام استانبول کوله‌‌سی شناخته می‌شد یکی از نمادهای مشهور و قدیمی شهر استانبول است که در سال ۲۰۱۳ توسط یونسکو در فهرست میراث جهانی ترکیه قرار گرفته است. برج گالاتا اولین بار در سال ۵۰۷-۵۰۸ میلادی توسط امپراتور بیزانس، جوستینیانوس، ساخته شده است. برج کنونی بنای باقیمانده از برج بازسازی شده در سال‌های ۱۳۴۸-۱۳۴۹ توسط حاکمان بیزانس می‌باشد. این برج که در قرن پانزدهم بر اثر زلزله آسیب دید توسط معمار مراد بن حیرالدین مرمت شد. پس از مرمت برج در دوره پادشاهی سلطان سلیم سوم، یک گنبد به بالای برج اضافه شد. برج گالاتا، با ارتفاع تقریبی ۶۷ متر، یکی از بلندترین و معروف‌ترین برج‌ های استانبول ترکیه است.
برج گالاتا یکی از نمادهای استانبول
16 دسامبر 2024
