منطقه‌
1 دقیقه خواندن
پیام ویدیویی رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با انتشار پیامی ویدیویی فرارسیدن سال نو را گرامی داشت. ایشان در این پیام به موارد مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اشاره نمود و بیان داشت که هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۴ آغازگر دوره‌ای جدید در سوریه بوده است. ترکیه تمام حمایت‌های لازم را برای تحقق صلح پایدار، ثبات و رفاه اقتصادی در سوریه انجام خواهد داد. در ضمن ترکیه تلاش‌های گسترده‌ای برای پایان دادن به کشتارهایی که طی ۱۵ ماه گذشته در فلسطین و غزه ادامه داشته است، انجام می‌دهد و به حمایت از ایجاد کشوری آزاد و مستقل برای فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی ادامه خواهد داد.
پیام ویدیویی رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان
3 ژانویه 2025
مطالب پیشنهادی
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us