پیام ویدیویی رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با انتشار پیامی ویدیویی فرارسیدن سال نو را گرامی داشت. ایشان در این پیام به موارد مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اشاره نمود و بیان داشت که هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۴ آغازگر دوره‌ای جدید در سوریه بوده است. ترکیه تمام حمایت‌های لازم را برای تحقق صلح پایدار، ثبات و رفاه اقتصادی در سوریه انجام خواهد داد. در ضمن ترکیه تلاش‌های گسترده‌ای برای پایان دادن به کشتارهایی که طی ۱۵ ماه گذشته در فلسطین و غزه ادامه داشته است، انجام می‌دهد و به حمایت از ایجاد کشوری آزاد و مستقل برای فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی ادامه خواهد داد.