3 ژانویه 2025
منطقه
پیام ویدیویی رئیسجمهور ترکیه رجب طیب اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با انتشار پیامی ویدیویی فرارسیدن سال نو را گرامی داشت. ایشان در این پیام به موارد مختلف منطقهای و بینالمللی نیز اشاره نمود و بیان داشت که هفتههای پایانی سال ۲۰۲۴ آغازگر دورهای جدید در سوریه بوده است. ترکیه تمام حمایتهای لازم را برای تحقق صلح پایدار، ثبات و رفاه اقتصادی در سوریه انجام خواهد داد. در ضمن ترکیه تلاشهای گستردهای برای پایان دادن به کشتارهایی که طی ۱۵ ماه گذشته در فلسطین و غزه ادامه داشته است، انجام میدهد و به حمایت از ایجاد کشوری آزاد و مستقل برای فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی ادامه خواهد داد.
