شرکت برشنا متعلق به اداره طالبان اعلام کرد که پروژه منطقه‌ای کاسا-۱۰۰۰ که انتقال هزار مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را هدف دارد، در سه منطقه افغانستان در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو سال آینده تکمیل شود.

ناصر احمدی، معاون عملیاتی برشنا، گفت: با حمایت مالی بین‌المللی، ۴۰ میلیون دلار از بدهی‌های گذشته پروژه پرداخت شده و ۹۰ میلیون دلار دیگر نیز تأمین اعتبار شده است؛ از مجموع هزار مگاوات برق انتقالی، ۳۰۰ مگاوات به افغانستان اختصاص خواهد یافت و مابقی به پاکستان صادر می‌شود.

مسئولان برشنا همچنین اعلام کردند که افغانستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار از حق ترانزیت این پروژه درآمد خواهد داشت.

اجرای کاسا-۱۰۰۰ با هدف کاهش کمبود برق در کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی افغانستان، ایجاد درآمد سالانه، تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی و کاهش وابستگی به واردات برق دنبال می‌شود.