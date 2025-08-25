منطقه‌
پیشرفت پروژه انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ در سه منطقه از افغانستان
پروژه انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ در سه منطقه افغانستان وارد مرحله اجرایی شده و انتظار می‌رود ظرف دو سال آینده تکمیل شود؛ از هزار مگاوات برق این پروژه، ۳۰۰ مگاوات به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
یک دکل انتقال برق در غروب خورشید/ عکس: Reuters
25 اوت 2025

شرکت برشنا متعلق به اداره طالبان اعلام کرد که پروژه منطقه‌ای کاسا-۱۰۰۰ که انتقال هزار مگاوات برق از قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را هدف دارد، در سه منطقه افغانستان در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو سال آینده تکمیل شود.

ناصر احمدی، معاون عملیاتی برشنا، گفت: با حمایت مالی بین‌المللی، ۴۰ میلیون دلار از بدهی‌های گذشته پروژه پرداخت شده و ۹۰ میلیون دلار دیگر نیز تأمین اعتبار شده است؛ از مجموع هزار مگاوات برق انتقالی، ۳۰۰ مگاوات به افغانستان اختصاص خواهد یافت و مابقی به پاکستان صادر می‌شود.

مسئولان برشنا همچنین اعلام کردند که افغانستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار از حق ترانزیت این پروژه درآمد خواهد داشت.

اجرای کاسا-۱۰۰۰ با هدف کاهش کمبود برق در کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی افغانستان، ایجاد درآمد سالانه، تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی و کاهش وابستگی به واردات برق دنبال می‌شود.

توافق‌نامه این پروژه در سال ۲۰۱۶ امضا شد؛ بخش‌های مربوط به قرقیزستان و تاجیکستان تکمیل شده‌اند، اما بخش افغانستان به دلیل ناامنی‌ها، مشکلات مالی و تغییرات سیاسی با تأخیر مواجه بود.

اکنون با آغاز مراحل عملیاتی در سه منطقه افغانستان، امید می‌رود پروژه طبق برنامه پیش برود و سهم کشور از انرژی و درآمد ترانزیت محقق شود.

