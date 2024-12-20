تأکید فیدان بر نقش فعال‌تر آلمان در احیای روابط ترکیه و اتحادیه اروپا

هاكان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در نشست دیپلماتیک با همتای آلمانی خود آنالنا بربوک بر اهمیت ایفای نقش فعال‌تر آلمان به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در اتحادیه اروپا برای احیای روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه بر ضرورت بازگشت امنیت و ثبات به سوریه تأکید کرد

در جریان نشست اخیر با همتای آلمانی خود، هاكان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت بازگشت امنیت و ثبات به سوریه تأکید کرد. وی ضمن تأیید این نکته که حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی سوریه از اولویت‌های اصلی است، بر لزوم ایجاد فرآیند انتقالی جامع و فراگیر که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند، تأکید داشت.

فیدان همچنین با اشاره به بحران انسانی در سوریه، خواستار بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان سوری به کشورشان شد. وی از جامعه بین‌المللی خواست تا در راستای بازسازی سوریه و دستیابی به صلح و ثبات، رویکردی سازنده و مؤثر اتخاذ کند. این اظهارات نشان‌دهنده موضع ثابت ترکیه در حمایت از یک راه‌حل جامع برای بحران سوریه است که نه‌تنها امنیت بلکه حقوق انسانی تمامی اقشار جامعه سوریه را تضمین کند.

فیدان: پ.ک.ک/ی.پ.گ نماینده واقعی کردهای سوریه نیست

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست اخیر خود به شدت هرگونه ادعا مبنی بر اینکه پ.ک.ک/ی.پ.گ نماینده کردهای سوریه است را رد کرده و آن را نادرست و گمراه‌کننده دانست. وی تأکید کرد که این گروه‌ها هیچ‌گونه مشروعیتی برای نمایندگی کردهای سوریه ندارند و نباید به عنوان نماینده مردم کرد شناخته شوند.

فیدان همچنین بر لزوم مقابله با گروهها تروریستی مانند پ.ک.ک/ی.پ.گ و داعش در سوریه تأکید کرد و اظهار داشت که این گروه‌ها نباید اجازه داده شوند که از وضعیت بی‌ثباتی در سوریه بهره‌برداری کنند. وی خواستار خلع سلاح و انحلال این گروه‌ها شد و بر اهمیت حفظ امنیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید نمود.

هاکان فیدان: نیاز به راه‌حل‌های جایگزین برای مدیریت اردوگاه‌های داعشی

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین در این نشست بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های جایگزین و مؤثر برای مدیریت اردوگاه‌ها و زندان‌هایی که اعضای داعش در آن نگهداری می‌شوند، تأکید کرد. وی ضمن اشاره به مشکلات ناشی از نگهداری افراد مرتبط با داعش در اردوگاه‌ها و زندان‌ها، اظهار داشت که این مسئله نیازمند همکاری بین‌المللی و تلاش‌های مشترک است.

فیدان همچنین از کشورهای ثالث خواست که اتباع خود را که در سوریه به عنوان اعضای داعش دستگیر شده‌اند، به کشورهایشان بازگردانند تا مسئولیت‌های مرتبط با آنها به درستی مدیریت شود.