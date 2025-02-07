پس از گشوده شدن وصیتنامه آقاخان درگذشته، شاهزاده کریم الحسینی، پسرش رحیم الحسینی رهبر معنوی شیعیان اسماعیلیه شد. وی که از سال ۱۹۵۷ امام اسماعیلیان بود، روز سهشنبه در سن ۸۸ سالگی در لیسبون، پرتغال درگذشت. رحیم الحسینی، فرزند ارشد او، پیشتر در فعالیتهای شبکه توسعه آقاخان نقش داشته و اکنون به عنوان امام پنجاهم اسماعیلیان معرفی شده است.
اسماعیلیه یکی از شاخههای تشیع است که به امامت موروثی اعتقاد دارد. پیروان اسماعیلیه، امامان خود را از نوادگان پیامبر اسلام میدانند. اسماعیلیان از قرن دوم هجری به بعد، به سلسلهای از امامان معتقدند که اسماعیل بن جعفر، فرزند جعفر صادق از جمله برجستهترین آنان است.
برآوردها حاکی از آن است که جمعیت اسماعیلیان در سراسر جهان حدود ۱۵ میلیون نفر است که بخش قابل توجهی از آنها در پاکستان، هند، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی زندگی میکنند.
شاهزاده رحیم الحسینی؛ آقاخان پنجم
شاهزاده رحیم الحسینی، فرزند ارشد آقاخان درگذشته، متولد و پرورشیافته در محیطی بینالمللی است. او تحصیلات خود را در ایالات متحده آمریکا گذرانده و در حال حاضر در سوئیس اقامت دارد.
براساس اطلاعات منتشرشده توسط شبکه توسعه آقاخان، وی در سالهای اخیر در بسیاری از پروژههای این نهاد فعالیت داشته و ریاست کمیته محیطزیست و تغییرات اقلیمی آن را بر عهده داشته است. از جمله حوزههای مورد توجه وی، اقدامات مرتبط با کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و رسیدگی به نیازهای جوامع محروم عنوان شده است.
رحیم الحسینی از ازدواج خود با کندرا اسپیرز، مدل سابق آمریکایی، دو فرزند دارد.
شاهزاده کریم آقاخان بیش از شش دهه رهبری جامعه اسماعیلی را بر عهده داشت. شبکه توسعه آقاخان پروژههای متعددی در زمینههای بهداشت، آموزش و عمران به اجرا گذاشت که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه متمرکز بود.
او همچنین در بخشهای اقتصادی از جمله صنعت هتلداری، مخابرات و پرورش اسبهای مسابقهای سرمایهگذاریهایی داشت. مجله فوربس در سال ۲۰۰۸ ثروت او را حدود یک میلیارد دلار برآورد کرده بود.
مراسم تشییع آقاخان درگذشته طی روزهای آینده در لیسبون که مقر امامت اسماعیلیان محسوب میشود، برگزار خواهد شد.