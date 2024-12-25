بنا به اعلام مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، رئیسجمهور اردوغان روز سهشنبه ۲۴ دسامبر، در یک تماس تلفنی با رئیسجمهور آذربایجان، مسائل بینالمللی و تلاشها برای برقراری صلح در منطقه را مورد بحثوبررسی قرار داده و نسبت به نتایج مثبت پیوستن آذربایجان به گروه همکاری اقتصادی دی-۸ ابراز امیدواری کرد.
الهام علیاف نیز از حمایتهای ترکیه برای عضویت آذربایجان در گروه دی-۸ تشکر کرد.
اردوغان در این گفتگو با تأکید بر اهمیت ادامه پیشرفت در برقراری صلح میان آذربایجان و ارمنستان، بار دیگر به تعهد ترکیه در فرایند صلح میان این دو کشور همسایه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که ثبات و رفاه پایدار در قفقاز جنوبی محقق شود.
علیاف در پاسخ، بر تعهد آذربایجان برای رسیدن به راهحلی پایدار تأکید کرد و از حمایت مستمر ترکیه در این منطقه قدردانی نمود.
در پایان، رهبران دو کشور به پیامدهای سقوط رژیم بشار اسد پرداخته و بر اهمیت برقراری ثبات و تحولات مثبت در سوریه تأکید کردند. همچنین بر همکاریهای مشترک برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در این کشور جنگزده توافق کردند.