دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، بارها درباره تعطیلی وزارت آموزش اظهارنظر کرده است. همچنین، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور منتخب، دانشگاه‌ها را «دشمن» و «نهادهای خصمانه» توصیف کرده است.

مدافعان سیستم آموزشی کنونی با نگرانی در انتظار آنچه که بسیاری آن را یک جنگ تمام‌عیار علیه دانشگاه‌ها در دولت آینده می‌دانند، هستند. آن‌ها همچنین از انتخاب مدیر اجرایی سابق فدراسیون جهانی کشتی‌کج به‌عنوان وزیر آموزش آمریکا به‌شدت انتقاد می‌کنند.

ترامپ انتقادهای شدیدی از سیستم آموزش فعلی آمریکا دارد. او معتقد است که نظام آموزشی این کشور به‌شدت تحت‌تأثیر ایدئولوژی‌های چپ‌گرا قرار گرفته و به‌جای تمرکز بر آموزش‌های کاربردی و مهارت‌های عملی، به ترویج موضوعاتی چون «نظریه انتقادی نژاد» و «اختلال تراجنسیتی» پرداخته است.

ترامپ تهدید کرده که اعتبارسنجی و بودجه فدرال مدارس و کالج‌هایی که نظریه انتقادی نژادی، اختلال تراجنسیتی و دیگر محتوای نژادی، جنسی یا سیاسی نامناسب را ترویج می‌دهند، قطع خواهد شد و مدارس از مداخلات سیاسی آزاد خواهند گشت.

ترامپ همچنین مخالف تئوری تنوع، برابری و همه‌پذیری (DEI - Diversity and Inclusion) است و آن را ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی می‌داند. او به‌ویژه خواستار حذف دفاتر مربوط به تنوع و برابری در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی است. وی همچنین از کاهش نقش دولت فدرال در آموزش عالی صحبت کرده و درعین‌حال تأکید دارد که دولت باید به طور فعال مؤسسات آموزشی را که سیاست‌های مطلوب او را نمی‌پذیرند، مجازات کند.