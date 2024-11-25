سیاست
آینده آموزش در آمریکا؛ آیا ترامپ خواسته هایش در این‌خصوص را عملی خواهد کرد؟
سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا در انتظار رئیس‌جمهوری است که پیش‌تر انتقادات فراوانی از سوی او و مشاورانش نسبت به نهادهای آموزشی مطرح شده است. در این شرایط، باید منتظر بود و دید که تیم ترامپ چه تغییراتی در این حوزه اعمال خواهد کرد.
محوطه دانشگاه بوستون آمریکا / عکس: AP
25 نوامبر 2024

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، بارها درباره تعطیلی وزارت آموزش اظهارنظر کرده است. همچنین، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور منتخب، دانشگاه‌ها را «دشمن» و «نهادهای خصمانه» توصیف کرده است.

مدافعان سیستم آموزشی کنونی با نگرانی در انتظار آنچه که بسیاری آن را یک جنگ تمام‌عیار علیه دانشگاه‌ها در دولت آینده می‌دانند، هستند. آن‌ها همچنین از انتخاب مدیر اجرایی سابق فدراسیون جهانی کشتی‌کج به‌عنوان وزیر آموزش آمریکا به‌شدت انتقاد می‌کنند. 

ترامپ انتقادهای شدیدی از سیستم آموزش فعلی آمریکا دارد. او معتقد است که نظام آموزشی این کشور به‌شدت تحت‌تأثیر ایدئولوژی‌های چپ‌گرا قرار گرفته و به‌جای تمرکز بر آموزش‌های کاربردی و مهارت‌های عملی، به ترویج موضوعاتی چون «نظریه انتقادی نژاد» و «اختلال تراجنسیتی» پرداخته است.

ترامپ تهدید کرده که اعتبارسنجی و بودجه فدرال مدارس و کالج‌هایی که نظریه انتقادی نژادی، اختلال تراجنسیتی و دیگر محتوای نژادی، جنسی یا سیاسی نامناسب را ترویج می‌دهند، قطع خواهد شد و مدارس از مداخلات سیاسی آزاد خواهند گشت.

ترامپ همچنین مخالف تئوری تنوع، برابری و همه‌پذیری (DEI - Diversity and Inclusion) است و آن را ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی می‌داند. او به‌ویژه خواستار حذف دفاتر مربوط به تنوع و برابری در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی است. وی همچنین از کاهش نقش دولت فدرال در آموزش عالی صحبت کرده و درعین‌حال تأکید دارد که دولت باید به طور فعال مؤسسات آموزشی را که سیاست‌های مطلوب او را نمی‌پذیرند، مجازات کند.

با وجود اینکه تمام موارد ذکر شده نیاز به تصویب کنگره و سنای آمریکا دارد، انجام تغییرات اساسی مانند تعطیلی وزارت آموزش‌و‌پرورش فدرال بسیار دشوار خواهد بود؛ اما ترامپ همچنان توانایی تاثیرگذاری گسترده بر سیاست‌های آموزشی را خواهد داشت.

درحالی‌که دانشگاه‌ها خود را برای مقابله با حملات احتمالی آماده می‌کنند، برخی از مدافعان سیستم آموزشی کنونی امیدوارند که باوجود بحران‌هایی چون جنگ روسیه و اوکراین، اوضاع خاورمیانه و بحران‌های جهانی اقتصادی، همچنین وعده ترامپ مبنی بر اخراج مهاجران غیرقانونی، تغییرات اساسی در نظام آموزشی شاید در اولویت کاری دولت جدید نباشد.

دراین‌خصوص، جان آوبری داگلاس، پژوهشگر ارشد، معتقد است که اعمال سیاست‌های هجومی علیه نظام آموزشی از سوی واشنگتن به زمان نیاز خواهد داشت. وی می‌گوید: به‌احتمال زیاد، سال اول بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با آشفتگی‌های زیادی همراه خواهد بود.

 برخی دیگر نیز امیدوارند که دولت آینده به‌اندازه کافی بی‌نظم باشد که قادر به اجرای برنامه‌های بلندپروازانه برای آموزش عالی نباشد.

