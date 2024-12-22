هاکان فیدان در آغاز کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: سلام و بهترین آرزوهای مردم ترکیه و رئیس‌جمهور محترم، جناب رجب طیب اردوغان را تقدیم شما می‌کنم. وی افزود: ترکیه همیشه در شادی و غم‌های شما سهیم بوده است؛ اصول برادری و همسایگی ما این را ایجاب می‌کند. امروز نیز خوشحالیم که در کنار شما و در سمت درست تاریخ قرار داریم.

فیدان با اشاره به اینکه سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران سوریه پشت سر گذاشته شده است، اظهار کرد: روزهای بهتری در پیش خواهد بود. تمامی گروه‌های قومی، دینی و مذهبی سوریه از این پس در آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد. آینده سوریه را شما تعیین خواهید کرد و ما خوشحالیم که شاهد این تحول هستیم.

وی تصریح کرد: تبدیل سوریه به کشوری امن، آزاد و شکوفا تنها به دست شما امکان‌پذیر است. همان‌طور که در سخت‌ترین روزها کنار شما بودیم، امروز نیز شما را تنها نخواهیم گذاشت. مردم، دولت و شخص رئیس‌جمهور ترکیه، جناب اردوغان، همیشه در کنار شما خواهند بود.

وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر اهمیت امنیت و ثبات در سوریه، گفت: بازگشت ثبات تنها از طریق مبارزه قاطع با تروریسم و احیای اقتصاد ممکن است. بازگشت مردم سوریه به خانه‌هایشان مستلزم تأمین امنیت در کشور است.

وی افزود: در سوریه باید دولتی تأسیس شود که تحت رهبری و مالکیت مردم سوریه باشد و هیچ گروه دینی یا قومی از آن حذف نشود. ایجاد کشوری که در آن تمامی مردم در صلح زندگی کنند و عدالت برقرار باشد، بزرگ‌ترین موفقیت و تضمین آینده سوریه خواهد بود. برای این منظور، لازم است تمامی دستگاه‌های دولتی دوباره احیا شوند.