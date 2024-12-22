سیاست
پیام‌ اتحاد و همکاری در کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه ترکیه و رهبر اداره جدید سوریه
وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان و رهبر جدید اداره سوریه احمد الشرع / عکس: AA
22 دسامبر 2024

هاکان فیدان در آغاز کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: سلام و بهترین آرزوهای مردم ترکیه و رئیس‌جمهور محترم، جناب رجب طیب اردوغان را تقدیم شما می‌کنم. وی افزود: ترکیه همیشه در شادی و غم‌های شما سهیم بوده است؛ اصول برادری و همسایگی ما این را ایجاب می‌کند. امروز نیز خوشحالیم که در کنار شما و در سمت درست تاریخ قرار داریم.

فیدان با اشاره به اینکه سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران سوریه پشت سر گذاشته شده است، اظهار کرد: روزهای بهتری در پیش خواهد بود. تمامی گروه‌های قومی، دینی و مذهبی سوریه از این پس در آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد. آینده سوریه را شما تعیین خواهید کرد و ما خوشحالیم که شاهد این تحول هستیم.

وی تصریح کرد: تبدیل سوریه به کشوری امن، آزاد و شکوفا تنها به دست شما امکان‌پذیر است. همان‌طور که در سخت‌ترین روزها کنار شما بودیم، امروز نیز شما را تنها نخواهیم گذاشت. مردم، دولت و شخص رئیس‌جمهور ترکیه، جناب اردوغان، همیشه در کنار شما خواهند بود.

وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر اهمیت امنیت و ثبات در سوریه، گفت: بازگشت ثبات تنها از طریق مبارزه قاطع با تروریسم و احیای اقتصاد ممکن است. بازگشت مردم سوریه به خانه‌هایشان مستلزم تأمین امنیت در کشور است.

وی افزود: در سوریه باید دولتی تأسیس شود که تحت رهبری و مالکیت مردم سوریه باشد و هیچ گروه دینی یا قومی از آن حذف نشود. ایجاد کشوری که در آن تمامی مردم در صلح زندگی کنند و عدالت برقرار باشد، بزرگ‌ترین موفقیت و تضمین آینده سوریه خواهد بود. برای این منظور، لازم است تمامی دستگاه‌های دولتی دوباره احیا شوند.

هاکان فیدان تأکید کرد: رئیس‌جمهور اردوغان تمامی امکانات دولتی ترکیه را موظف به همکاری با اداره جدید سوریه کرده‌اند. ترکیه آماده است تجربیات خود را در زمینه بازسازی مؤسسات دولتی و احیای زیرساخت‌ها با شما به اشتراک بگذارد. همچنین، از طریق مؤسساتی مانند تی‌کا، هلال احمر، آفاد و شرکت‌های خصوصی، در احیای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات میدانی مشارکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به لزوم انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوریه، اظهار داشت: اراده مردم سوریه در مبارزه با پ.ک.ک/ی.پ.گ قابل‌ مشاهده است. نباید منتظر ماند و اکنون زمان اقدام است. این گروه تروریستی باید هرچه زودتر خود را منحل کند. سوریه‌ای که از ظلم رژیم بعث رهایی یافته، از دست داعش و پ.ک.ک نیز پاک خواهد شد.

فیدان ادامه داد: پ.ک.ک/ی.پ.گ با اشغال خاک سوریه، منابع کشور را غارت کرده و منطقه‌ای امن برای تروریسم ایجاد کرده است. جامعه بین‌المللی باید برای بازسازی سوریه وارد عمل شود و تحریم‌ها علیه این کشور باید لغو شوند.

وی افزود: برای تسریع ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، لازم است تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه به‌سرعت لغو شوند.

وزیر امور خارجه ترکیه در پایان کلامش گفت: ضروری است اسرائیل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد و از اقداماتی که امنیت منطقه را تهدید می‌کند، خودداری کند. جامعه بین‌المللی نیز باید در برابر اقدامات غیرقانونی اسرائیل واکنش قاطعی نشان دهد.

