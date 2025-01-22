ارسین تاتار رئیسجمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس کریستودولیدیس رهبر بخش رومنشین قبرس در دیداری نادر تحت میزبانی سازمان ملل، برای مذاکره در مورد ایجاد ایستهای بازرسی جدید در منطقه حائل واقع در لفکوشا با یکدیگر ملاقات کردند. انتظار میرود دیدار دیگری در روزهای آینده برگزار شود.
دو طرف، حمایت خود را از باز کردن نقاط عبور بیشتر در امتداد خط آتشبس ۱۹۷۴ که جزیره را تقسیم میکند، اعلام کردند. بااینحال، آنها از اعلام تسهیلات بیشتر در عبور از خط آتشبس که بهطور تقریبی از شرق به غرب جزیره مدیترانه شرقی کشیده شده، خودداری کردند و تاکید کردند که اختلافات هنوز باقی است.
در بیانیهای که از طرف سازمان ملل به نمایندگی از هر دو طرف منتشر شد، آمده است: رهبران هر دو طرف معتقدند که باز کردن نقاط عبور جدید برای ارتقا ارتباطات، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد ضروری است.
این دیدار پس از ماهها مذاکره با مشاورانی که برای تعیین مکانها و تعداد ایستگاههای جدید تمرکز داشتند، انجام شده است. در حال حاضر، ۹ ایست بازرسی در این مسیر وجود دارد که روزانه هزاران نفر از آنها برای عبور در امتداد خط آتشبس ۱۸۰ کیلومتری (۱۱۶ مایلی) استفاده میکنند.
حدود یک میلیون نفر در سال برای اشتغال، تحصیل یا دلایل شخصی از این ایستگاهها عبور میکنند.