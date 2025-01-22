ارسین تاتار رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس کریستودولیدیس رهبر بخش روم‌نشین قبرس در دیداری نادر تحت میزبانی سازمان ملل، برای مذاکره در مورد ایجاد ایست‌های بازرسی جدید در منطقه حائل واقع در لفکوشا با یکدیگر ملاقات کردند. انتظار می‌رود دیدار دیگری در روزهای آینده برگزار شود.

دو طرف، حمایت خود را از باز کردن نقاط عبور بیشتر در امتداد خط آتش‌بس ۱۹۷۴ که جزیره را تقسیم می‌کند، اعلام کردند. با‌این‌حال، آن‌ها از اعلام تسهیلات بیشتر در عبور از خط آتش‌بس که به‌طور تقریبی از شرق به غرب جزیره مدیترانه شرقی کشیده شده، خودداری کردند و تاکید کردند که اختلافات هنوز باقی است.

در بیانیه‌ای که از طرف سازمان ملل به نمایندگی از هر دو طرف منتشر شد، آمده است: رهبران هر دو طرف معتقدند که باز کردن نقاط عبور جدید برای ارتقا ارتباطات، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد ضروری است.