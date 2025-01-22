سیاست
2 دقیقه خواندن
جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس بر سر نقاط عبور جدید به توافق رسیدند
رهبران جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس در نشستی به میزبانی سازمان ملل، بر حمایت خود از ایجاد ایست‌های بازرسی جدید در امتداد خط آتش‌بس سال ۱۹۷۴ تأکید کردند.
جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش روم‌نشین قبرس بر سر نقاط عبور جدید به توافق رسیدند
عکس : REUTERS
22 ژانویه 2025

ارسین تاتار رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس کریستودولیدیس رهبر بخش روم‌نشین قبرس در دیداری نادر تحت میزبانی سازمان ملل، برای مذاکره در مورد ایجاد ایست‌های بازرسی جدید در منطقه حائل واقع در لفکوشا با یکدیگر ملاقات کردند. انتظار می‌رود دیدار دیگری در روزهای آینده برگزار شود.

دو طرف، حمایت خود را از باز کردن نقاط عبور بیشتر در امتداد خط آتش‌بس ۱۹۷۴ که جزیره را تقسیم می‌کند، اعلام کردند. با‌این‌حال، آن‌ها از اعلام تسهیلات بیشتر در عبور از خط آتش‌بس که به‌طور تقریبی از شرق به غرب جزیره مدیترانه شرقی کشیده شده، خودداری کردند و تاکید کردند که اختلافات هنوز باقی است.

در بیانیه‌ای که از طرف سازمان ملل به نمایندگی از هر دو طرف منتشر شد، آمده است: رهبران هر دو طرف معتقدند که باز کردن نقاط عبور جدید برای ارتقا ارتباطات، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد ضروری است.

مطالب پیشنهادی

این دیدار پس از ماه‌ها مذاکره با مشاورانی که برای تعیین مکان‌ها و تعداد ایستگاه‌های جدید تمرکز داشتند، انجام شده است. در حال حاضر، ۹ ایست بازرسی در این مسیر وجود دارد که روزانه هزاران نفر از آن‌ها برای عبور در امتداد خط آتش‌بس ۱۸۰ کیلومتری (۱۱۶ مایلی) استفاده می‌کنند.

حدود یک میلیون نفر در سال برای اشتغال، تحصیل یا دلایل شخصی از این ایستگاه‌ها عبور می‌کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us