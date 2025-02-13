به گفته مسئولان وزارت کشاورزی اداره طالبان، تولید سالانه گندم در افغانستان حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تن برآورد می‌شود، اما این کشور برای تأمین نیازهای داخلی خود همچنان به واردات حدود ۲ میلیون تن گندم نیاز دارد.

سفیر روسیه در افغانستان نیز ضمن تأیید این گزارش اعلام کرده است که روسیه علاوه بر آرد، محصولاتی همچون کودهای شیمیایی، روغن موتور، گاز مایع، الوار، فلزات، قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی را به افغانستان صادر می‌کند و تأمین اقلام مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و صنعت این کشور ادامه دارد.