افغانستان در صدر فهرست واردکنندگان آرد روسیه در سال ۲۰۲۴ قرار گرفت
افغانستان در سال ۲۰۲۴ با واردات ۸۰ میلیون دلار آرد از روسیه، بزرگ‌ترین خریدار این محصول بوده و وابستگی آن به واردات گندم و آرد همچنان ادامه دارد.
آرد / عکس: AA
13 فوریه 2025

مرکز آگرواکسپورت وابسته به وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۲۴ با واردات ۸۰ میلیون دلار آرد، بزرگ‌ترین خریدار این محصول از روسیه بوده است.

بر اساس این گزارش، افغانستان به دلیل کمبود ظرفیت تولید داخلی، همچنان به واردات آرد و گندم از دیگر کشورها وابسته است. همچنین، میزان واردات آرد افغانستان از روسیه در سال جاری نسبت به سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است.

پیش‌تر، سایت اطلاع‌رسانی بازار غلات روسیه گزارش داده بود که صادرات آرد این کشور به افغانستان از اواسط سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۰ برابر افزایش یافته است.

به گفته مسئولان وزارت کشاورزی اداره طالبان، تولید سالانه گندم در افغانستان حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تن برآورد می‌شود، اما این کشور برای تأمین نیازهای داخلی خود همچنان به واردات حدود ۲ میلیون تن گندم نیاز دارد.

سفیر روسیه در افغانستان نیز ضمن تأیید این گزارش اعلام کرده است که روسیه علاوه بر آرد، محصولاتی همچون کودهای شیمیایی، روغن موتور، گاز مایع، الوار، فلزات، قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی را به افغانستان صادر می‌کند و تأمین اقلام مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و صنعت این کشور ادامه دارد.

