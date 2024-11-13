سیاست
پنج دانشگاه برتر ترکیه در سفر علمی به قطب شمال به بررسی تغییرات اقلیمی پرداختند
در چهارمین سفر علمی به قطب شمال، پنج دانشگاه معتبر ترکیه به همراه محققانی از کشورهای مختلف تأثیرات تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی این منطقه را بررسی کردند.
13 نوامبر 2024

پنج دانشگاه معتبر ترکیه به همراه تیمی از محققان بین‌المللی در چهارمین سفر علمی ملی به قطب شمال، به بررسی داده‌های به‌دست‌آمده از این منطقه پرداختند.

این تحقیقات که تحت نظارت شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) انجام شد، تأثیرات تغییرات اقلیمی جهانی و چالش‌های زیست‌محیطی در قطب شمال را تحلیل کردند.

در چهارمین کاروان علمی ملی به قطب شمال که با هدف تحقیق در خصوص تغییرات اقلیمی و بحران‌های محیط‌زیستی جهانی برگزار شد، پنج دانشگاه معتبر ترکیه به همراه گروهی از محققان بین‌المللی، داده‌های علمی به‌دست‌آمده از این منطقه را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دادند. این کاروان علمی با همکاری دانشگاه‌های دوکوز ایلول (DEÜ)، دانشگاه فنی استانبول (İTÜ)، دانشگاه استانبول (İÜ)، دانشگاه فنی کارادنیز (KTÜ) و دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) و با حمایت نهادهای مختلف علمی از جمله توبیتاک (TÜBİTAK) و سازمان هواشناسی ترکیه انجام گرفت.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شورای آموزش عالی (YÖK)، این تحقیقات علمی که به‌منظور تحلیل اثرات تغییرات اقلیمی جهانی در قطب شمال انجام شد، بر شناسایی الگوهای جدید آب‌وهوا و زیست‌محیطی تمرکز داشت. داده‌های به‌دست‌آمده در این سفرهای علمی به دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه‌ها امکان بررسی دقیق‌تر تغییرات آب‌وهوایی و ارائه راهکارهای علمی برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم کرده است.

پژوهش‌های علمی در قطب شمال و اثرات تغییرات اقلیمی

این سفر علمی که به طور مشترک با پژوهشگران قطبی از کشورهای بلغارستان، ایتالیا و شیلی برگزار شد، علاوه بر بررسی داده‌ها و نمونه‌های محیطی، به کشف روش‌های جدید برای نظارت و شبیه‌سازی تغییرات زیست‌محیطی در قطب شمال پرداخت. دانشمندان از پنج دانشگاه ترکیه در این سفر، داده‌هایی را که از منطقه قطب شمال به‌دست‌آمده بود، بررسی کردند و به نتایج ارزشمندی در خصوص تغییرات اقلیمی جهانی دست یافتند.

در این سفر علمی، پژوهشگران با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از قطب شمال، توانستند نتایج علمی گسترده‌ای به دست آورند که می‌تواند به پژوهشگران در سراسر جهان کمک کند تا راهکارهایی برای کاهش بحران‌های زیست‌محیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی پیدا کنند. بیش از ۲۰۰ خروجی علمی از این تحقیقات حاصل شده و انتظار می‌رود پس از تحلیل و بررسی داده‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ترکیه، مقالات علمی جدیدی منتشر شود.

در این سفر علمی، پژوهشگران به جمع‌آوری نمونه‌های زیست‌محیطی در قطب شمال پرداختند و تأثیرات تغییرات اقلیمی را بر اکوسیستم‌های دریایی و تنوع زیستی این منطقه بررسی کردند. همچنین، پروژه‌های تحقیقاتی در دو حوزه مهم، یکی برای شناسایی آلودگی هیدروکربنی ناشی از نشت نفت در قطب شمال و دیگری برای بررسی بهره‌وری بیولوژیکی در محیط دریایی این منطقه آغاز شد.

این تحقیقات در کنار بررسی کاربرد میکروارگانیسم‌های یخچالی در صنایع مختلف، نظیر تولید رنگ‌دانه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های غذایی، نساجی و لوازم آرایشی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهشگران، شناسایی گونه‌های جدید میکروارگانیسم‌ها از یخ دریا و استفاده از آن‌ها در صنایع مختلف برای کاربردهای جهانی است.

