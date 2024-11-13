این سفر علمی که به طور مشترک با پژوهشگران قطبی از کشورهای بلغارستان، ایتالیا و شیلی برگزار شد، علاوه بر بررسی داده‌ها و نمونه‌های محیطی، به کشف روش‌های جدید برای نظارت و شبیه‌سازی تغییرات زیست‌محیطی در قطب شمال پرداخت. دانشمندان از پنج دانشگاه ترکیه در این سفر، داده‌هایی را که از منطقه قطب شمال به‌دست‌آمده بود، بررسی کردند و به نتایج ارزشمندی در خصوص تغییرات اقلیمی جهانی دست یافتند.

در این سفر علمی، پژوهشگران با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از قطب شمال، توانستند نتایج علمی گسترده‌ای به دست آورند که می‌تواند به پژوهشگران در سراسر جهان کمک کند تا راهکارهایی برای کاهش بحران‌های زیست‌محیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی پیدا کنند. بیش از ۲۰۰ خروجی علمی از این تحقیقات حاصل شده و انتظار می‌رود پس از تحلیل و بررسی داده‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ترکیه، مقالات علمی جدیدی منتشر شود.

در این سفر علمی، پژوهشگران به جمع‌آوری نمونه‌های زیست‌محیطی در قطب شمال پرداختند و تأثیرات تغییرات اقلیمی را بر اکوسیستم‌های دریایی و تنوع زیستی این منطقه بررسی کردند. همچنین، پروژه‌های تحقیقاتی در دو حوزه مهم، یکی برای شناسایی آلودگی هیدروکربنی ناشی از نشت نفت در قطب شمال و دیگری برای بررسی بهره‌وری بیولوژیکی در محیط دریایی این منطقه آغاز شد.

این تحقیقات در کنار بررسی کاربرد میکروارگانیسم‌های یخچالی در صنایع مختلف، نظیر تولید رنگ‌دانه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های غذایی، نساجی و لوازم آرایشی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهشگران، شناسایی گونه‌های جدید میکروارگانیسم‌ها از یخ دریا و استفاده از آن‌ها در صنایع مختلف برای کاربردهای جهانی است.