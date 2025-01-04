ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل، روز جمعه، سوم ژانویه، در جلسه شورای امنیت تحت ریاست الجزایر، با یادآوری سخنان محمود ابو نجیله، پزشک سازمان پزشکان بدون مرز (MSF)، تحت‌تأثیر قرار گرفت و اشک ریخت.

این پزشک پیش از کشته‌شدن در حمله موشکی اسرائیل به بیمارستان العوده در سال ۲۰۲۳، بر روی تخته سفید بیمارستان نوشته بود: «هر کسی که تا پایان بماند، داستان ما را روایت خواهد کرد. ما هر کاری که توانستیم انجام دادیم؛ ما را به یاد داشته باشید.»

بر اساس گزارش سازمان مدافعان خط مقدم (FLD)، یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر مستقر در دوبلین، محمود ابو نجیله یک مدافع حقوق بشر فلسطینی، پزشک، فعال بشردوستانه در زمینه خدمات درمانی و همکار سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) بود.

در گزارش این نهاد حقوق بشری درباره این پزشک آمده است: وی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، به همراه دو پزشک و فعال حقوق بشر دیگر که در حال درمان بیماران بودند، در یک حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان العوده کشته شدند.

این جهنم را به پایان برسانید