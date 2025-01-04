ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل، روز جمعه، سوم ژانویه، در جلسه شورای امنیت تحت ریاست الجزایر، با یادآوری سخنان محمود ابو نجیله، پزشک سازمان پزشکان بدون مرز (MSF)، تحتتأثیر قرار گرفت و اشک ریخت.
این پزشک پیش از کشتهشدن در حمله موشکی اسرائیل به بیمارستان العوده در سال ۲۰۲۳، بر روی تخته سفید بیمارستان نوشته بود: «هر کسی که تا پایان بماند، داستان ما را روایت خواهد کرد. ما هر کاری که توانستیم انجام دادیم؛ ما را به یاد داشته باشید.»
بر اساس گزارش سازمان مدافعان خط مقدم (FLD)، یک سازمان بینالمللی حقوق بشر مستقر در دوبلین، محمود ابو نجیله یک مدافع حقوق بشر فلسطینی، پزشک، فعال بشردوستانه در زمینه خدمات درمانی و همکار سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) بود.
در گزارش این نهاد حقوق بشری درباره این پزشک آمده است: وی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، به همراه دو پزشک و فعال حقوق بشر دیگر که در حال درمان بیماران بودند، در یک حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان العوده کشته شدند.
این جهنم را به پایان برسانید
ریاض منصور در جلسه شورای امنیت در مورد وضعیت خاورمیانه گفت: مسئولیت جمعی ما این است که این جهنم و این نسلکشی را به پایان برسانیم. من از شورای امنیت درخواست دارم که به نسلکشی اسرائیل در غزه پایان دهد.
وی با اشاره به اینکه مجامع بینالمللی موظف به نجات جان انسانها و برداشتن هاله مصونیت از روی اسرائیل هستند، افزود: پزشکان و کادر پزشکی فلسطینی مأموریت نجات جان انسانها را به نحو احسن و با جانفشانی انجام میدهند؛ آنها قربانیان را رها نکردند، شما هم آنها را رها نکنید. این تجاوز را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی پایان دهید.
وی اظهار داشت: آنها در نبردی حضور دارند که نمیتوانند پیروز شوند، اما حاضر نیستند تسلیم شوند و سوگندی که خوردهاند را نقض کنند.
عاصم افتخار، سفیر پاکستان در سازمان ملل، نیز در این جلسه گفت: هدف قرار دادن عمدی بیمارستانها، کادر پزشکی، بیماران و مجروحان، تمامی اصول و حقوق بشر را نقض میکند و هیچ توجیهی ندارد.
لازم به ذکر است، این جلسه پس از حمله هفته گذشته به بیمارستان کمال عدوان و دستگیری و بازداشت خودسرانه پزشکان و مدیر آن، حسام ابوصفیه، برگزار شد.