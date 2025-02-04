نشست مطبوعاتی مشترک میان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در آنکارا پایتخت ترکیه، برگزار شد.
در این نشست، دو کشور بهشدت با طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مبنی بر جابهجایی فلسطینیها از غزه به مصر و اردن مخالفت کردند و از اسرائیل خواستند که اجازه دهد آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل (اونروا) برای پناهندگان فلسطینی به عملیات بشردوستانه خود ادامه دهد.
هاکان فیدان از تلاشهای مصر برای دستیابی به آتشبس در غزه و همکاری با مقامات قطری تشکر کرد و گفت: ما از برادران مصری بابت تلاشهایشان برای رسیدن به آتشبس در غزه با همکاری مقامات قطری تشکر میکنیم و باید تلاش کنیم تا این وضعیت پایدار بماند.
وی همچنین نقش کلیدی مصر در ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه را مورد تقدیر قرار داد و درخصوص کمکهای ترکیه افزود: ترکیه از زمان شروع حملات اسرائیل بیش از ۸۰۰ تن کمک به غزه ارسال کرده است.
فیدان همچنین بر لزوم حمایت از دولت انتقالی جدید در سوریه برای رسیدن این کشور به شکوفایی و ثبات تأکید کرد و بیان داشت: ما باید از دولت انتقالی جدید در سوریه حمایت کنیم تا این کشور به شکوفایی و ثبات برسد. همچنین بر اهمیت پاکسازی سوریه از وجود تمامی گروههای تروریستی از جمله داعش و پ.ک.ک تأکید میکنیم.
بدر عبدالعاطی در این نشست بر مخالفت قاطع با هرگونه نقض حقوق مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: ما بر مخالفت قاطع با هرگونه تعرض به حقوق مردم فلسطین تأکید میکنیم و خواستار توقف اقدامات یکجانبه در اراضی فلسطینی، از جمله فعالیتهای شهرکسازی در کرانه باختری و نقض وضعیت قانونی و تاریخی قدس شرقی هستیم.
او همچنین از تلاشهای قطر برای دستیابی به آتشبس و ارسال کمکهای انساندوستانه به غزه قدردانی کرد.
فیدان و عبدالعاطی همچنین حمایت قاطع خود را از حقوق قانونی فلسطینیها اعلام کرده و هشدار دادند که جابجایی اجباری فلسطینیها نه تنها بحران انسانی را تشدید خواهد کرد، بلکه تهدیدی برای ثبات منطقهای و تشدید درگیریها به همراه خواهد داشت.
آنها همچنین تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و قدس شرقی بهعنوان پایتخت فلسطین را تنها راهحل پایدار برای دستیابی به ثبات بلندمدت در خاورمیانه دانستند.
در ادامه، وزیران خارجه ترکیه و مصر بر لزوم دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار بر اساس قوانین بینالمللی، قطعنامههای سازمان ملل و راهحل دو دولت تأکید کردند.