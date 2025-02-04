نشست مطبوعاتی مشترک میان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در آنکارا پایتخت ترکیه، برگزار شد.

در این نشست، دو کشور به‌شدت با طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مبنی بر جابه‌جایی فلسطینی‌ها از غزه به مصر و اردن مخالفت کردند و از اسرائیل خواستند که اجازه دهد آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل (اونروا) برای پناهندگان فلسطینی به عملیات بشردوستانه خود ادامه دهد.

هاکان فیدان از تلاش‌های مصر برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و همکاری با مقامات قطری تشکر کرد و گفت: ما از برادران مصری بابت تلاش‌هایشان برای رسیدن به آتش‌بس در غزه با همکاری مقامات قطری تشکر می‌کنیم و باید تلاش کنیم تا این وضعیت پایدار بماند.

وی همچنین نقش کلیدی مصر در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را مورد تقدیر قرار داد و درخصوص کمک‌های ترکیه افزود: ترکیه از زمان شروع حملات اسرائیل بیش از ۸۰۰ تن کمک به غزه ارسال کرده است.

فیدان همچنین بر لزوم حمایت از دولت انتقالی جدید در سوریه برای رسیدن این کشور به شکوفایی و ثبات تأکید کرد و بیان داشت: ما باید از دولت انتقالی جدید در سوریه حمایت کنیم تا این کشور به شکوفایی و ثبات برسد. همچنین بر اهمیت پاکسازی سوریه از وجود تمامی گروه‌های تروریستی از جمله داعش و پ.ک.ک تأکید می‌کنیم.