روز شنبه، ۲۲ فوریه، حماس پنج زندانی اسرائیلی را در دو مکان تعیین‌شده طبق توافق آتش‌بس، به نیروهای صلیب سرخ تحویل داد. آزادی ششمین زندانی نیز به‌زودی انجام خواهد شد.

در مقابل، اسرائیل ۶۰۲ اسیر و زندانی فلسطینی را آزاد کرد که از این میان، ۵۰ نفر محکوم به حبس ابد و ۶۰ نفر دارای محکومیت‌های طولانی‌مدت بودند. این مبادله، هفتمین تبادل در چارچوب مرحله نخست توافق آتش‌بس غزه محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، دو تن از زندانیان اسرائیلی به نام‌های تال شوهام و آوراه منگیستو در رفح و سه نفر دیگر با نام‌های الیاه کوهن، عمر شم‌طوف و عمر ونکرت در نصیرات تحویل صلیب سرخ شدند. همچنین، هشام السید، ششمین زندانی، قرار است به‌زودی و بدون تشریفات خاصی در شهر غزه آزاد شود.