روز شنبه، ۲۲ فوریه، حماس پنج زندانی اسرائیلی را در دو مکان تعیینشده طبق توافق آتشبس، به نیروهای صلیب سرخ تحویل داد. آزادی ششمین زندانی نیز بهزودی انجام خواهد شد.
در مقابل، اسرائیل ۶۰۲ اسیر و زندانی فلسطینی را آزاد کرد که از این میان، ۵۰ نفر محکوم به حبس ابد و ۶۰ نفر دارای محکومیتهای طولانیمدت بودند. این مبادله، هفتمین تبادل در چارچوب مرحله نخست توافق آتشبس غزه محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، دو تن از زندانیان اسرائیلی به نامهای تال شوهام و آوراه منگیستو در رفح و سه نفر دیگر با نامهای الیاه کوهن، عمر شمطوف و عمر ونکرت در نصیرات تحویل صلیب سرخ شدند. همچنین، هشام السید، ششمین زندانی، قرار است بهزودی و بدون تشریفات خاصی در شهر غزه آزاد شود.
به گفته مقامات حماس، این افراد آخرین زندانیان زنده از میان ۳۳ نفری هستند که طبق توافق باید آزاد میشدند. بااینحال، فرایند تبادل، باوجود چالشها و تهدیداتی که گاه آن را در آستانه شکست قرار داده بود، همچنان ادامه دارد.
حماس بار دیگر تأکید کرد که تکمیل روند تبادل اسرا مشروط به پایبندی کامل اسرائیل به مفاد آتشبس، بهویژه در حوزه شرایط انسانی غزه است. عبداللطیف القانوع، سخنگوی این گروه، در بیانیهای اعلام کرد: ادامه مراحل بعدی تبادل اسرا به اجرای کامل مفاد باقیمانده توافق و رعایت پروتکلهای انسانی آن بستگی دارد.
او همچنین اسرائیل را متهم کرد که حتی پس از ۳۳ روز، همچنان به تعهدات خود در مرحله نخست آتشبس پایبند نبوده است.