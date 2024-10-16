رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در کنفرانس «آینده فلسطین» که در آنکارا برگزار شد، حمایت قاطع خود از مردم فلسطین را اعلام کرد و از عملکرد جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به‌شدت انتقاد کرد.

اردوغان در این سخنرانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس به بهبود آینده‌ای عادلانه و سرشار از صلح برای مردم فلسطین کمک کند. وی همچنین از حاضران بابت حمایت بی‌دریغ از مردم غزه و فلسطین تشکر کرد و تأکید داشت که «قدس، اولین قبله ما و خط‌قرمز ماست.»

رئیس‌جمهور ترکیه ناکارآمدی سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در مقابله با اقدامات اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما شاهد درماندگی و ناتوانی این سازمان‌ها در برابر اسرائیل بوده‌ایم.