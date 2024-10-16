ترکیه
رجب طیب اردوغان: قدس اولین قبله و خط قرمز ماست
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در «کنفرانس آینده فلسطین» با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات اسرائیل و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی، حمایت ترکیه از مردم فلسطین را اعلام کرد و خواستار تلاش فوری برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه شد.
سخنرانی رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در کنفرانس آینده فلسطین/ عکس: AA
16 اکتبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در کنفرانس «آینده فلسطین» که در آنکارا برگزار شد، حمایت قاطع خود از مردم فلسطین را اعلام کرد و از عملکرد جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به‌شدت انتقاد کرد.

اردوغان در این سخنرانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس به بهبود آینده‌ای عادلانه و سرشار از صلح برای مردم فلسطین کمک کند. وی همچنین از حاضران بابت حمایت بی‌دریغ از مردم غزه و فلسطین تشکر کرد و تأکید داشت که «قدس، اولین قبله ما و خط‌قرمز ماست.»

رئیس‌جمهور ترکیه ناکارآمدی سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در مقابله با اقدامات اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما شاهد درماندگی و ناتوانی این سازمان‌ها در برابر اسرائیل بوده‌ایم.

اردوغان همچنین سکوت رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در برابر جنایات اسرائیل را مورد نکوهش قرار داده و افزود: هنگامی که صحبت از فلسطین و کشتارها در غزه می‌شود، این نهادها سکوت می‌کنند.

اردوغان با ابراز نگرانی و تأسف از وضعیت بحرانی غزه، به‌خصوص با فرارسیدن زمستان، خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی و کشورهای مسلمان شد و ابراز امیدواری کرد که با یاری خدا، این بحران با تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایان برسد. او در پایان خاطرنشان کرد که روزی این اشک‌ها پایان خواهد یافت و مردم فلسطین به حقوق خود دست خواهند یافت.

 

