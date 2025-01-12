پ.‌ک.‌ک که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، بیش از ۴۰ سال است که حرکات و اقدامات تروریستی مسلحانه علیه ترکیه به راه انداخته است. در این مدت، بیش از ۴۰ هزار نفر، شامل زنان، کودکان، نوزادان و سالمندان، قربانی حملات این گروه شده‌اند.

وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین تأکید کرد که این کشور به مبارزه بی‌وقفه خود برای تأمین صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.