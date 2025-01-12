وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه روز شنبه، ۱۱ ژانویه، اعلام کرد که در ادامه عملیات ضد تروریستی، نیروهای ارتش ترکیه ۱۱ تروریست پ.ک.ک را در نزدیکی مرز ترکیه با شمال عراق از پای درآوردند.
این عملیات در مناطق خاکورک، متینا و گارا انجام شد؛ مناطقی که تروریستهای پ.ک.ک از آنها بهعنوان پناهگاههایی برای برنامهریزی و اجرای حملات تروریستی استفاده میکنند.
وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای که همان روز منتشر شد، بر عزم آنکارا در مبارزه با تروریسم و تعهد به ازبینبردن منابع و پایگاههای تروریستی تأکید کرد.
پ.ک.ک که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، بیش از ۴۰ سال است که حرکات و اقدامات تروریستی مسلحانه علیه ترکیه به راه انداخته است. در این مدت، بیش از ۴۰ هزار نفر، شامل زنان، کودکان، نوزادان و سالمندان، قربانی حملات این گروه شدهاند.
وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین تأکید کرد که این کشور به مبارزه بیوقفه خود برای تأمین صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.