در سال ۲۰۱۹، گروهی از کاربران دستگاههای اپل به دلیل نقض حریم خصوصی از طریق ضبط غیرقانونی مکالمات با دستیار صوتی سیری از این شرکت شکایت کردند. حال پس از پنج سال، اپل برای جلوگیری از طولانیتر شدن روند رسیدگی، توافق کرده است ۹۵ میلیون دلار غرامت پرداخت کند که بخشی از آن به کاربران آسیبدیده اختصاص خواهد یافت.
بااینحال، اپل هرگونه تخلف در این پرونده را رد کرده و همچنان ادعای نقض حریم خصوصی را تکذیب میکند. این شرکت در بیانیهای اعلام کرده که همواره اقداماتش در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران بوده و این توافق صرفاً برای جلوگیری از ادامهدار شدن روند رسیدگی به پرونده و بستهشدن آن صورت گرفته است.
توافق اپل برای پرداخت جریمه؛ پرونده شکایت پنجساله مختومه میشود
توافقنامه اپل به پرداخت جریمه، در دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا ثبت شده است و میتواند پرونده شکایت پنجساله علیه اپل را مختومه کند. در شکایت سال ۲۰۱۹، کاربران اپل را متهم کرده بودند که بدون اجازه و رضایت آنها، به طور مخفیانه مکالمات کاربران را از طریق قابلیت فعالسازی صوتی «Hey Siri» ضبط و ذخیره کرده و این اطلاعات را بدون رضایت کاربران به اشتراک میگذارد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این پرونده نگرانیهای زیادی را در مورد استفاده از دادههای جمعآوریشده برای تبلیغات هدفمند ایجاد کرده است. شاکیان ادعا میکنند که دستیار سیری بدون اطلاع و مجوز کاربران، اطلاعات حساس آنها را شنیده و ذخیره کرده است. برخی از این مکالمات شامل دادههای شخصی، پزشکی و اطلاعاتی هستند که برای تبلیغات مرتبط با آنها استفاده شده است.
کاربران دستگاههای ۲۰۱۴ میتوانند تا سقف ۲۰ دلار غرامت دریافت کنند
به دنبال توافق اپل به پرداخت جریمه، کاربران دستگاههای اپل که بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ دستگاههایی مانند آیفون، آیپد، آیمک، مکبوک یا اپل واچ خریداری کردهاند، میتوانند تا سقف ۲۰ دلار بهازای هر دستگاه غرامت دریافت کنند. بااینحال، مبلغ پرداختی ممکن است بسته به تعداد درخواستهای ثبتشده برای غرامت متفاوت باشد.
گزارشها نشان میدهند که مبلغ ۹۵ میلیون دلار برای اپل معادل سود تقریبی ۹ ساعت کاری این شرکت است که نشاندهنده توان مالی بالای این غول فناوری است. این پرونده و توافق حاصل از آن، اهمیت فزاینده حریم خصوصی کاربران را در دنیای دیجیتال و ضرورت پاسخگویی شرکتهای فناوری در قبال نحوه جمعآوری و استفاده از دادههای شخصی نمایان میسازد.
این توافقنامه هنوز باید توسط قاضی دادگاه تأیید شود و کاربران واجد شرایط باید منتظر اطلاعیههای رسمی در خصوص نحوه دریافت غرامت باشند.