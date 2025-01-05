هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، طی سخنرانی خود در کنگره حزب عدالت و توسعه به موفقیتهای کشور ترکیه در مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت داخلی اشاره کرد.
وی با اعلام اینکه که ترکیه توانسته است گروههای تروریستی مانند پ.ک. ک و فتو را از کشور پاکسازی کند گفت: با افتخار اعلام میکنیم که توانستهایم گروههای تروریستی پ. ک. ک و فتو را از کشورمان پاکسازی کنیم. در منطقهای که هنوز جنگها و ناپایداریها پایان نیافتهاند، خوشبختانه توانستهایم کشورمان را بهعنوان جزیرهای از امنیت و ثبات حفظ نماییم. با خدمات ارائه شده، ترکیه امروزه با زیرساختها و صنعت خود به کشوری بسیار مرفه تبدیل شده است.
وزیر امور خارجه ترکیه به سیاست خارجی کشور و تلاشهای آن برای ایجاد ثبات در منطقه اشاره کرد. وی در ادامه گفت: تحت رهبری رئیسجمهور اردوغان، ما به دنبال ثبات و رفاه برای مردم در دیگر مناطق جغرافیایی هستیم. تلاش ما بر این است که جنگها و درگیریهای منطقهای هر چه سریعتر پایان یابند. سیاست خارجی ما گاهی نیازمند صبر است، اما ما بادقت و حوصله استراتژیهایمان را برای رسیدن به صلح و ثبات در سوریه پیاده کردهایم. ما بهعنوان همسایه و برادر، وظیفه خود را انجام دادهایم. ایستادگی در کنار حق و مظلوم در سوریه برای ما بزرگترین افتخار است و امیدواریم روزهای زیبا و آیندهای درخشان در انتظار برادران سوریهای ما باشد.
فیدان همچنین بر حمایت ترکیه از اداره جدید سوریه و دعوت جامعه بینالمللی به همکاری برای بازسازی این کشور تأکید کرد. وی گفت: ما از اداره جدید سوریه حمایت میکنیم و جامعه بینالمللی را دعوت مینماییم تا برای بازسازی زیرساختهای سوریه و لغو تحریمها به ما بپیوندند. امیدواریم که با احیای اقتصاد سوریه، میلیونها پناهنده سوریهای که در سراسر جهان پراکنده شدهاند، بتوانند به وطن خود بازگردند و دوران دوری و حسرت آنها پایان یابد. امیدواریم که سوریه به کشوری ثروتمندتر، امنتر و پایدارتر تبدیل شود و از این تغییرات ترکیه و کل منطقه بهرهمند گردد.
در بخش دیگری از سخنان خود، فیدان به روابط ترکیه با کشورهای ترک و اهمیت همکاریهای مشترک اشاره کرد. وی گفت:برخی مسیرها را تنها میتوان با برادرانی که سرنوشت مشترک دارند، طی کرد. خوشبختانه، قرهباغ اکنون آزاد است و این برای همه ما منبع افتخار است. اگر دولتهای ترک با هم متحد شوند، قویتر و بازدارندهتر خواهند بود. انشاءالله روابط ما با دولتهای ترک عمیقتر خواهد شد.
وزیر امور خارجه ترکیه در پایان سخنان خود به مسئله فلسطین و مواضع ثابت ترکیه در حمایت از این قضیه پرداخت. فیدان گفت: ما به دفاع از مسئله فلسطین و قدس ادامه خواهیم داد و نمیتوانیم از این موضوع دست بکشیم. با اذن خداوند، ما به تلاشهایمان برای تحقق این هدف با بهترین، استراتژیکترین و ماهرانهترین روش ممکن ادامه خواهیم داد.