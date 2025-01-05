هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، طی سخنرانی خود در کنگره حزب عدالت و توسعه به موفقیت‌های کشور ترکیه در مقابله با تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت داخلی اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه که ترکیه توانسته است گروه‌های تروریستی مانند پ.‌ک. ک و فتو را از کشور پاکسازی کند گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که توانسته‌ایم گروه‌های تروریستی پ. ک. ک و فتو را از کشورمان پاکسازی کنیم. در منطقه‌ای که هنوز جنگ‌ها و ناپایداری‌ها پایان نیافته‌اند، خوشبختانه توانسته‌ایم کشورمان را به‌عنوان جزیره‌ای از امنیت و ثبات حفظ نماییم. با خدمات ارائه شده، ترکیه امروزه با زیرساخت‌ها و صنعت خود به کشوری بسیار مرفه تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه ترکیه به سیاست خارجی کشور و تلاش‌های آن برای ایجاد ثبات در منطقه اشاره کرد. وی در ادامه گفت: تحت رهبری رئیس‌جمهور اردوغان، ما به دنبال ثبات و رفاه برای مردم در دیگر مناطق جغرافیایی هستیم. تلاش ما بر این است که جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای هر چه سریع‌تر پایان یابند. سیاست خارجی ما گاهی نیازمند صبر است، اما ما بادقت و حوصله استراتژی‌هایمان را برای رسیدن به صلح و ثبات در سوریه پیاده کرده‌ایم. ما به‌عنوان همسایه و برادر، وظیفه خود را انجام داده‌ایم. ایستادگی در کنار حق و مظلوم در سوریه برای ما بزرگ‌ترین افتخار است و امیدواریم روزهای زیبا و آینده‌ای درخشان در انتظار برادران سوریه‌ای ما باشد.