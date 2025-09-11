عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در نشست خبری در تونس با اشاره به دستیابی توافق تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی به چارچوب همکاری تازه گفت: آژانس پذیرفت که شرایط میدانی تغییر کرده و نیاز به چارچوب جدیدی برای تعامل وجود دارد.
او افزود که مذاکرات با آژانس روز سهشنبه نهایی شده و همکاریهای آینده در این قالب انجام خواهد شد.
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر و همچنین سابقه اقدامات نظامی این کشور در ایران، یمن و فلسطین، آن را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه دانست و گفت: مقابله با این تهدید نیازمند تصمیم دستهجمعی است.
او همچنین از موضع قاطع تونس در محکومیت حمله اسرائیل به ایران قدردانی کرد و گفت این حمایت برای مردم ایران روشن بود.
وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و تونس را رو به گسترش توصیف کرد و گفت که سفر سال گذشته رئیسجمهور تونس برای شرکت در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و دیدار ایشان با علی خامنهای یک نقطه عطف در روابط دو کشور بود.
وی همچنین اعلام کرد که دو طرف تصمیم گرفتهاند کمیسیون مشترک اقتصادی در تهران برگزار شود و گفت: ما امروز در خصوص راههای گسترش روابط دو کشور در حوزههای تجاری، پزشکی علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی گرفتیم و قرار شد که بهزودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شود.
به گفته وی، گردشگری یکی از محورهای اصلی گفتوگوها بوده و در این راستا لغو روادید ۱۵ روزه گردشگری و برنامهریزی برای راهاندازی پرواز مستقیم میان دو کشور در دستور کار قرار گرفته است. او از شهروندان تونس دعوت کرد برای آشنایی با جاذبههای تاریخی و فرهنگی به ایران سفر کنند.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در پایان نشست، صعود تیم ملی فوتبال تونس به جام جهانی را به مردم این کشور تبریک گفت و برای این تیم آرزوی موفقیت کرد و گفت: ولی امیدوارم تیم های ایران و تونس در جام جهانی فوتبال همگروه نشوند.