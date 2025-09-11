منطقه‌
2 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه ایران: آژانس پذیرفت که به چارچوب جدید همکاری با ایران، نیاز است
وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبری در تونس اعلام کرد آژانس انرژی اتمی پذیرفته است که شرایط تغییر کرده و چارچوب تازه‌ای برای همکاری لازم است. او همچنین بر گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری ایران و تونس تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران: آژانس پذیرفت که به چارچوب جدید همکاری با ایران، نیاز است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
15 ساعت پیش

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در نشست خبری در تونس با اشاره به دستیابی توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چارچوب همکاری تازه گفت: آژانس پذیرفت که شرایط میدانی تغییر کرده و نیاز به چارچوب جدیدی برای تعامل وجود دارد.

او افزود که مذاکرات با آژانس روز سه‌شنبه نهایی شده و همکاری‌های آینده در این قالب انجام خواهد شد.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر و همچنین سابقه اقدامات نظامی این کشور در ایران، یمن و فلسطین، آن را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه دانست و گفت: مقابله با این تهدید نیازمند تصمیم دسته‌جمعی است.

او همچنین از موضع قاطع تونس در محکومیت حمله اسرائیل به ایران قدردانی کرد و گفت این حمایت برای مردم ایران روشن بود.

مرتبطTRT فارسی - استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس برای ازسرگیری همکاری‌ها

وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و تونس را رو به گسترش توصیف کرد و گفت که سفر سال گذشته رئیس‌جمهور تونس برای شرکت در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و دیدار ایشان با علی خامنه‌ای یک نقطه عطف در روابط دو کشور بود.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین اعلام کرد که دو طرف تصمیم گرفته‌اند کمیسیون مشترک اقتصادی در تهران برگزار شود و گفت: ما امروز در خصوص راه‌های گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های تجاری، پزشکی علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی گرفتیم و قرار شد که به‌زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شود.

به گفته وی، گردشگری یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها بوده و در این راستا لغو روادید ۱۵ روزه گردشگری و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پرواز مستقیم میان دو کشور در دستور کار قرار گرفته است. او از شهروندان تونس دعوت کرد برای آشنایی با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی به ایران سفر کنند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در پایان نشست، صعود تیم ملی فوتبال تونس به جام جهانی را به مردم این کشور تبریک گفت و برای این تیم آرزوی موفقیت کرد و گفت: ولی امیدوارم تیم های ایران و تونس در جام جهانی فوتبال هم‌گروه نشوند.

مرتبطTRT فارسی - عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی با همتای قطری: توقف اقدامات اسرائیل نیازمند وحدت عملی کشورهای منطقه است

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us