عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در نشست خبری در تونس با اشاره به دستیابی توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چارچوب همکاری تازه گفت: آژانس پذیرفت که شرایط میدانی تغییر کرده و نیاز به چارچوب جدیدی برای تعامل وجود دارد.

او افزود که مذاکرات با آژانس روز سه‌شنبه نهایی شده و همکاری‌های آینده در این قالب انجام خواهد شد.

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر و همچنین سابقه اقدامات نظامی این کشور در ایران، یمن و فلسطین، آن را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه دانست و گفت: مقابله با این تهدید نیازمند تصمیم دسته‌جمعی است.

او همچنین از موضع قاطع تونس در محکومیت حمله اسرائیل به ایران قدردانی کرد و گفت این حمایت برای مردم ایران روشن بود.

وزیر امور خارجه ایران روابط تهران و تونس را رو به گسترش توصیف کرد و گفت که سفر سال گذشته رئیس‌جمهور تونس برای شرکت در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و دیدار ایشان با علی خامنه‌ای یک نقطه عطف در روابط دو کشور بود.