ترکیه تاکنون در چارچوب پروژه آموزش اینترنت امن، به ۸۱ هزار دانشآموز آموزشهای لازم برای استفاده ایمن و آگاهانه از اینترنت را ارائه داده است. این پروژه با هدف حفاظت از کودکان و جوانان در برابر تهدیدات سایبری و آزارهای دیجیتال اجرا میشود.
پروژهای تحت عنوان «کامیون اینترنت امن» از سال ۲۰۱۶ در ترکیه آغاز شده است. در این پروژه، با استفاده از کامیونهای مجهز به تجهیزات آموزشی، دستاندرکاران پروژه به مدارس مختلف در سراسر ترکیه مراجعه میکنند و به کودکان و نوجوانان آموزش میدهند.
این کامیونها بهعنوان یک واحد آموزشی سیار، به بیش از ۲۰۰ مدرسه در سراسر ترکیه مراجعه کردهاند و به دانشآموزان آموزشهای لازم در زمینه استفاده ایمن از اینترنت را ارائه دادهاند. در این فرآیند، بیش از ۸۱ هزار دانشآموز تحت آموزشها قرار گرفتهاند.
هدف این پروژه، آگاهسازی دانشآموزان از تهدیدات سایبری از جمله آزارهای آنلاین، هراس دیجیتال و سرقت اطلاعات است تا آنها با دانش و آمادگی بیشتری از فضای دیجیتال استفاده کنند. تاکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر از طریق خدمات مختلف پروژه «کامیون اینترنت امن» از جمله آموزشها، دورهها و پلتفرمهای آنلاین، به آگاهی و مهارتهای دیجیتال دست یافتهاند.
این پروژه تنها محدود به آموزش دانشآموزان نیست؛ بلکه برای والدین نیز دورههای آموزشی برگزار میشود تا آنها بتوانند از تهدیدات سایبری محافظت کرده و فرزندان خود را در فضای آنلاین به درستی هدایت کنند. همچنین، مرکز اینترنت امن با ارائه پلتفرمهایی همچون وبسایت «www.guvenliweb.org.tr» و مشاورههای آنلاین، به خانوادهها و دانشآموزان کمک میکند تا از خطرات اینترنتی آگاه شده و استفادهای امن از دنیای دیجیتال داشته باشند.
برنامه «کامیون اینترنت امن» همچنان در حال گسترش است و هدف آن رسیدن به تعداد بیشتری از دانشآموزان و خانوادهها است.
041-29-11-2024
ویدیو داره
ترکیه تاکنون در پروژه ای بزرگ به ۸۱ هزار دانش آموز اینترنت امن را
آموزش داده است
ترکیه در پروژه آموزش اینترنت امن به ۸۱ هزار دانش آموز آموزش های لازم برای
استفاده ایمن از اینترنت را ارائه داده است.
ترکیه تاکنون در چارچوب پروژه آموزش اینترنت امن، به ۸۱ هزار دانش آموز
آموزش های لازم برای استفاده ایمن و آگاهانه از اینترنت را ارائه داده است. این
پروژه با هدف حفاظت از کودکان و جوانان در برابر تهدیدات سایبری و آزارهای
دیجیتال اجرا می شود.
پروژه ای تحت عنوان «کامیون اینترنت امن» از سال ۲۰۱۶ در ترکیه آغاز شده
است. در این پروژه، با استفاده از کامیون های مجهز به تجهیزات آموزشی،
دست اندرکاران پروژه به مدارس مختلف در سراسر ترکیه مراجعه می کنند و به
کودکان و نوجوانان آموزش می دهند.
این کامیون ها به عنوان یک واحد آموزشی سیار، به بیش از ۲۰۰ مدرسه در سراسر
ترکیه مراجعه کرده اند و به دانش آموزان آموزش های لازم در زمیناز اینترنت را ارائه داده اند. در این فرآیند، بیش از ۸۱ هزار دانش آموز تحت
آموزش ها قرار گرفته اند.
هدف این پروژه، آگاه سازی دانش آموزان از تهدیدات سایبری از جمله آزارهای
آنلاین، هراس دیجیتال و سرقت اطلاعات است تا آنها با دانش و آمادگی بیشتری
از فضای دیجیتال استفاده کنند. تاکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر از طریق خدمات
مختلف پروژه «کامیون اینترنت امن» از جمله آموزش ها، دوره ها و پلتفرم های
آنلاین، به آگاهی و مهارت های دیجیتال دست یافته اند.
این پروژه تنها محدود به آموزش دانش آموزان نیست؛ بلکه برای والدین نیز
دوره های آموزشی برگزار می شود تا آنها بتوانند از تهدیدات سایبری محافظت
کرده و فرزندان خود را در فضای آنلاین به درستی هدایت کنند. همچنین، مرکز
اینترنت امن با ارائه پلتفرم هایی همچون وب سایت
«www.guvenliweb.org.tr »و مشاوره های آنلاین، به خانواده ها و دانش آموزان
کمک می کند تا از خطرات اینترنتی آگاه شده و استفاده ای امن از دنیای دیجیتال
داشته باشند.
برنامه «کامیون اینترنت امن» همچنان در حال گسترش است و هدف آن رسیدن
به تعداد بیشتری از دانش آموزان و خانواده ها است.