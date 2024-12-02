ترکیه تاکنون در چارچوب پروژه آموزش اینترنت امن، به ۸۱ هزار دانش‌آموز آموزش‌های لازم برای استفاده ایمن و آگاهانه از اینترنت را ارائه داده است. این پروژه با هدف حفاظت از کودکان و جوانان در برابر تهدیدات سایبری و آزارهای دیجیتال اجرا می‌شود.

پروژه‌ای تحت‌ عنوان «کامیون اینترنت امن» از سال ۲۰۱۶ در ترکیه آغاز شده است. در این پروژه، با استفاده از کامیون‌های مجهز به تجهیزات آموزشی، دست‌اندرکاران پروژه به مدارس مختلف در سراسر ترکیه مراجعه می‌کنند و به کودکان و نوجوانان آموزش می‌دهند.

این کامیون‌ها به‌عنوان یک واحد آموزشی سیار، به بیش از ۲۰۰ مدرسه در سراسر ترکیه مراجعه کرده‌اند و به دانش‌آموزان آموزش‌های لازم در زمینه استفاده ایمن از اینترنت را ارائه داده‌اند. در این فرآیند، بیش از ۸۱ هزار دانش‌آموز تحت آموزش‌ها قرار گرفته‌اند.

هدف این پروژه، آگاه‌سازی دانش‌آموزان از تهدیدات سایبری از جمله آزارهای آنلاین، هراس دیجیتال و سرقت اطلاعات است تا آنها با دانش و آمادگی بیشتری از فضای دیجیتال استفاده کنند. تاکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر از طریق خدمات مختلف پروژه «کامیون اینترنت امن» از جمله آموزش‌ها، دوره‌ها و پلتفرم‌های آنلاین، به آگاهی و مهارت‌های دیجیتال دست یافته‌اند.