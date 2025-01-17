ترکیه
1 دقیقه خواندن
وزارت دفاع ترکیه: طی یکسال گذشته ۳۲۲۶ تروریست از پای درآمده‌اند
نیروهای مسلح ترکیه از ابتدای سال ٢٠٢۴ تاکنون ٣٢٢۶ تروریست را در عملیات‌های ضد تروریستی شمال عراق و سوریه از پای درآورده‌اند که تنها در یک هفته اخیر، ۶٢ نفر از آن‌ها به همین سرنوشت دچار شده‌اند.
وزارت دفاع ترکیه: طی یکسال گذشته ۳۲۲۶ تروریست از پای درآمده‌اند
دریادار زکی آک‌ترک، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ملی ترکیه در کنفرانس خبری آنکارا / عکس : AA
17 ژانویه 2025

دریادار زکی آک‌ترک، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی وزارت دفاع ملی ترکیه در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه در آنکارا اعلام کرد که از ابتدای سال ٢٠٢۴، ترکیه موفق شده است ٣٢٢۶ تروریست را در عملیات‌های شمال عراق و سوریه بی‌اثر کند.

وی تاکید کرد که تنها طی یک هفته گذشته، ۶۲ تروریست از پای درآمده‌اند.

زکی آک‌ترک همچنین تصریح کرد که ترکیه به تلاش‌های خود برای حفظ ثبات سوریه و بازگشت سوریه‌ای‌ها به کشورشان ادامه می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

در جریان این نشست خبری، دریادار آک‌ترک مراتب خشنودی خود را نسبت به آتش‌بس غزه ابراز داشت و از آن استقبال کرد.

در حملات به غزه تاکنون ۱۵۷ هزار فلسطینی از‌جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده‌ و تخریب گسترده و قحطی باعث جان باختن کودکان و سال‌مندان شده است.

این وضعیت یکی از بدترین فاجعه‌های انسانی در جهان به شمار می‌رود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us