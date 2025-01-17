دریادار زکی آکترک، مشاور رسانهای و روابط عمومی وزارت دفاع ملی ترکیه در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه در آنکارا اعلام کرد که از ابتدای سال ٢٠٢۴، ترکیه موفق شده است ٣٢٢۶ تروریست را در عملیاتهای شمال عراق و سوریه بیاثر کند.
وی تاکید کرد که تنها طی یک هفته گذشته، ۶۲ تروریست از پای درآمدهاند.
زکی آکترک همچنین تصریح کرد که ترکیه به تلاشهای خود برای حفظ ثبات سوریه و بازگشت سوریهایها به کشورشان ادامه میدهد.
در جریان این نشست خبری، دریادار آکترک مراتب خشنودی خود را نسبت به آتشبس غزه ابراز داشت و از آن استقبال کرد.
در حملات به غزه تاکنون ۱۵۷ هزار فلسطینی ازجمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدهاند. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود شده و تخریب گسترده و قحطی باعث جان باختن کودکان و سالمندان شده است.
این وضعیت یکی از بدترین فاجعههای انسانی در جهان به شمار میرود.