در روزهای اخیر، اخبار مربوط به آتشبس بین بیروت و تلآویو در صدر اخبار جهانی قرار گرفت و رؤسای جمهور ایالات متحده و فرانسه از ارائه بستههای پیشنهادی به طرفین خبر دادند.
روز گذشته، ۲۶ نوامبر، ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، موافقت کابینه این کشور با آتشبس با لبنان را اعلام کرد، جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، بامداد چهارشنبه از توافق بیروت و تلآویو بر سر آتشبس خبر داد.
بنا بر اعلام بایدن، قرار است طی ۶۰ روز آینده، نیروهای نظامی و امنیتی لبنان در مناطق جنوبی مستقر شده و کنترل این مناطق را به دست گیرند.
درحالیکه این آتشبس برای ۶۰ روز در نظر گرفته شده است، «عاموس هوکشتاین»، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره تأکید کرده است که آتشبس موجود در لبنان دائمی است و به اقدامات خصمانه پایان میدهد.
جو بایدن در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت: نبردها رسماً از ساعت دو صبح چهارشنبه بهوقت گرینویچ (چهار صبح بهوقت محلی لبنان) پایان خواهد یافت. او همچنین تأکید کرد که در ۶۰ روز آینده، اسرائیل بهتدریج نیروهای باقیمانده خود را از لبنان خارج خواهد کرد.
وی افزود: مردم بهزودی خواهند توانست در هر دو سوی مرز به خانههای خود بازگردند و زندگی خود را از سر بگیرند.
بایدن همچنین خاطرنشان کرد که اگر حزبالله توافق را نقض کند، اسرائیل بر اساس قوانین بینالمللی حق دفاع از خود را خواهد داشت.
استقبال نخستوزیر لبنان از آتشبس
نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان، در تماس تلفنی با جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، از توافق آتشبس استقبال کرد. آقای میقاتی در بیانیهای اعلام کرد که او شرایط توافق را عصر امروز بررسی کرده و آن را گامی اساسی در جهت بازگرداندن آرامش و ثبات در لبنان و فراهمکردن امکان بازگشت آوارگان به شهرها و مناطق خود میداند.
واکنش گروه ۷ در حمایت از آتشبس اسرائیل و حزبالله
وزیران امور خارجه هفتکشور صنعتی (جی۷) که در ایتالیا گرد هم آمدهاند، دیروز سهشنبه حمایت قاطع خود را از آتشبس فوری میان رژیم اسرائیل و حزبالله لبنان اعلام کردند. بااینحال، آنها در مورد اجرای حکم بازداشت نخستوزیر اسرائیل از سوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) هیچ واکنشی نشان ندادند.
ابراز امیدواری ترکیه از پایان سیاستهای تجاوزکارانه اسرائیل
وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در واکنش به اجرای آتشبس میان حزبالله و اسرائیل، طی بیانیهای اعلام کرد: ما از نتیجه مثبت مذاکرات برای آتشبس در لبنان استقبال میکنیم و امیدواریم که این آتشبس دائمی باشد. در ادامه، این وزارتخانه افزود که جامعه بینالمللی باید اسرائیل را تحتفشار قرار دهد تا بهشدت به آتشبس پایبند باشد و برای تأمین صلح و ثبات در منطقه، باید هر چه سریعتر آتشبس دائمی و همهجانبه در غزه اعلام شود.
در این بیانیه آمده است: سیاستهای تجاوزکارانه اسرائیل باید متوقف شود و خساراتی که در لبنان وارد کرده است را جبران کند.
همچنین ترکیه اعلام کرد که آماده است حمایتهای لازم را برای برقراری صلح مدنی در لبنان ارائه دهد.
لازم به ذکر است که پیشنویس توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله لبنان که توسط آمریکا ارائه شده، شامل آتشبس ۶۰ روزه و نظارت کمیتهای به ریاست واشنگتن بر اجرای آن است.