در روزهای اخیر، اخبار مربوط به آتش‌بس بین بیروت و تل‌آویو در صدر اخبار جهانی قرار گرفت و رؤسای جمهور ایالات متحده و فرانسه از ارائه بسته‌های پیشنهادی به طرفین خبر دادند.

روز گذشته، ۲۶ نوامبر، ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، موافقت کابینه این کشور با آتش‌بس با لبنان را اعلام کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد چهارشنبه از توافق بیروت و تل‌آویو بر سر آتش‌بس خبر داد.

بنا بر اعلام بایدن، قرار است طی ۶۰ روز آینده، نیروهای نظامی و امنیتی لبنان در مناطق جنوبی مستقر شده و کنترل این مناطق را به دست گیرند.

درحالی‌که این آتش‌بس برای ۶۰ روز در نظر گرفته شده است، «عاموس هوکشتاین»، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره تأکید کرده است که آتش‌بس موجود در لبنان دائمی است و به اقدامات خصمانه پایان می‌دهد.

جو بایدن در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت: نبردها رسماً از ساعت دو صبح چهارشنبه به‌وقت گرینویچ (چهار صبح به‌وقت محلی لبنان) پایان خواهد یافت. او همچنین تأکید کرد که در ۶۰ روز آینده، اسرائیل به‌تدریج نیروهای باقی‌مانده خود را از لبنان خارج خواهد کرد.

وی افزود: مردم به‌زودی خواهند توانست در هر دو سوی مرز به خانه‌های خود بازگردند و زندگی خود را از سر بگیرند.

بایدن همچنین خاطرنشان کرد که اگر حزب‌الله توافق را نقض کند، اسرائیل بر اساس قوانین بین‌المللی حق دفاع از خود را خواهد داشت.

استقبال نخست‌وزیر لبنان از آتش‌بس