رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در سخنانی در نشست «همکاری راهبردی ترکیه و مالزی در قرن جدید» که در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شد، بر اهمیت عدالت در ایجاد صلح و توسعه تأکید کرد.وی در این باره بیان کرد: در مکانهایی که منافع شخصی بر عدالت ترجیح داده میشود، بشریت نمیتواند به آرامش و پیشرفت دست یابد.رئیسجمهور ترکیه ضمن اشاره به تاریخ روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در آینده گسترش یابد و از همکاریهای بیشتر در زمینههای مختلف سخن گفت.اردوغان همچنین با انتقاد از نظم جهانی ناعادلانه، بر لزوم تغییر آن تأکید کرد و بیان داشت که ساختار کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای جهان نیست و برای حل مشکلات جهانی به یک نظم عادلانه و فراگیر نیاز داریم.وی افزود که جهان از پنج کشور بزرگتر است و خواستار بازنگری در سیستمهای بینالمللی شد و گفت: باید توجه بیشتری به مشکلات و رنجهای ملتها داشته باشیم.در بخش دیگری از سخنانش، اردوغان به بحران غزه اشاره کرد و خواستار جبران خسارتهای اسرائیل به فلسطینیها شد. وی اظهار داشت: اسرائیل باید هزینههای تخریبهای ایجاد شده در غزه را پرداخت کند. همچنین تأکید کرد که فلسطینیها باید از اراضی و اموال خود که توسط اسرائیل غصب شده، بهرهمند شوند.اردوغان در ادامه افزود: ما به بازسازی غزه و تشکیل دولت فلسطینی کمک خواهیم کرد.وی این اقدامات را نه تنها بهعنوان یک وظیفه انسانی و برادری، بلکه بهعنوان یک بدهی وجدانی دانست.رئیسجمهور ترکیه در سخنرانی خود بر تلاش ترکیه برای گسترش روابط خارجی و همکاریها، بهویژه با کشورهای آسیایی، تأکید کرد.وی اشاره کرد که در پنج سال گذشته پیشرفتهای قابلتوجهی در روابط با مالزی حاصل شده و این روابط از سطح «همکاری استراتژیک» به سطح «همکاری استراتژیک جامع» ارتقا یافته است.اردوغان تأکید کرد که هدف آنها تقویت همکاریها در زمینههای مختلف است، از جمله فناوری، تولید مشترک و تجارت، بهویژه با توجه به پروژههایی مانند تأسیسات توساش ترکیه در مالزی و همکاریها در حوزههای کشتیسازی و پهپادها که موجب افزایش همکاریها خواهد شد.وی همچنین از هدفگذاری برای افزایش حجم تجارت دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار خبر داد و بر اهمیت گسترش روابط فرهنگی و آموزشی تأکید کرد.نخستوزیر مالزی، انور ابراهیم، در مراسم اعطای دکترای افتخاری به رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، ضمن افتخار و قدردانی از رهبری وی، بیان داشت: ترکیه تحت رهبری اردوغان به یک قدرت ژئوپولیتیکی تبدیل شده است.وی همچنین به افزایش چشمگیر اعتماد به نفس ملی ترکیه اشاره کرد و افزود که در دوران رهبری اردوغان، ترکیه در زمینههای مختلف، از جمله فناوری فضایی و هوش مصنوعی، پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است.نخستوزیر مالزی همچنین بر تأثیر جهانی اردوغان در موضوعات مختلف، بهویژه بحران فلسطین، تأکید کرد و گفت که شجاعت او در استفاده از واژههایی همچون «نسلکشی» و «کشتار» درباره اسرائیل، در سراسر جهان بازتاب گستردهای داشته است.انور ابراهیم همچنین از پیشرفتهای ترکیه در زمینههای امنیتی و زیرساختی در دوران ریاستجمهوری اردوغان یاد کرد.نخستوزیر مالزی، در بخشی از سخنان خود از رئیسجمهور ترکیه به عنوان یک رهبر شجاع و پیشرو یاد کرد و گفت: تاریخ همیشه از شجاعان حمایت میکند.وی همچنین به نقش مهم اردوغان به عنوان میانجی در مذاکرات صلح میان اروپا و خاورمیانه اشاره کرد. انور بر روابط طولانیمدت و مبتنی بر درک متقابل با اردوغان تاکید کرده و از حمایتهای او و همسرش در شرایط دشواریهای شخصی خود قدردانی کرد.در پایان این نشست، اردوغان و انور ابراهیم بر لزوم ادامه همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف از جمله فناوری، تجارت و روابط فرهنگی تأکید کرده و از تلاشهای یکدیگر برای تقویت روابط میان دو کشور تقدیر کردند.