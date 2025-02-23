رئیسجمهور لبنان، ژوزف عون، در کاخ ریاستجمهوری از لیزا جانسون، سناتور آمریکایی، استقبال کرد. عون در این دیدار با تأکید بر این که خروج اسرائیلیها از تپههایی که در آن مستقر بودند و بازگشت اسرای لبنانی که در جریان جنگ اخیر بازداشت شدهاند، لازمه ثبات در جنوب و امتداد مرزهاست، اعلام کرد که این موضع لبنان قاطع و نهایی است.
وی افزود: با ادامه اشغال این تپهها، اسرائیل این توافق را نقض میکند و کشورهای حامی این توافق، بهویژه ایالات متحده آمریکا، باید فشار وارد کنند تا اسرائیل به طور کامل به آن پایبند باشد.
سناتور جانسون نیز سخنان خود را با تبریک به ژوزف عون بهخاطر انتخابش به سمت ریاستجمهوری آغاز کرد و گفت که او با رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و همکارانش در سنا و نمایندگان کنگره همکاری خواهد کرد تا حمایتهای مادی و تجهیزات لازم را برای ارتش لبنان فراهم کنند.
جانسون پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: ما میخواهیم لبنان و کل خاورمیانه وارد دوران جدیدی از صلح و رفاه شوند و فکر میکنم این امر اکنون ممکن است.
وی همچنین اشاره کرد که ایالات متحده به تلاشهای خود برای میانجیگری بین لبنان و اسرائیل ادامه خواهد داد و افزود: ما میخواهیم مرزها به طور کامل بازطراحی شوند تا لبنان کنترل کامل بر مرزهای خود داشته باشد، اما درعینحال این مرزها امن باشند.
گفتنی است که سهشنبه گذشته، ارتش اسرائیل از شهرهای جنوبی لبنان عقبنشینی کرد، اما حضور نظامی خود را در پنج پایگاه مرزی حفظ کرد.
آتشبس شکنندهای از ۲۷ نوامبر در لبنان برقرار شده است که پس از ماهها تیراندازی متقابل میان اسرائیل و گروه حزبالله که در سپتامبر گذشته به درگیری تمامعیار تبدیل شد، برقرار گردید.
باوجود آتشبس، اسرائیل تاکنون تقریباً ۱۰۰۰ نقض آتشبس انجام داده است که منجر به کشته و زخمیشدن دهها نفر در لبنان، از جمله زنان و کودکان، شده است. طبق توافق آتشبس، اسرائیل موظف بود تا ۲۶ ژانویه از جنوب لبنان به طور کامل عقبنشینی کند، اما پس از امتناع اسرائیل از رعایت این موعد، به ۱۸ فوریه موکول شد.