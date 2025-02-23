رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، در کاخ ریاست‌جمهوری از لیزا جانسون، سناتور آمریکایی، استقبال کرد. عون در این دیدار با تأکید بر این که خروج اسرائیلی‌ها از تپه‌هایی که در آن مستقر بودند و بازگشت اسرای لبنانی که در جریان جنگ اخیر بازداشت شده‌اند، لازمه ثبات در جنوب و امتداد مرزهاست، اعلام کرد که این موضع لبنان قاطع و نهایی است.

وی افزود: با ادامه اشغال این تپه‌ها، اسرائیل این توافق را نقض می‌کند و کشورهای حامی این توافق، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، باید فشار وارد کنند تا اسرائیل به طور کامل به آن پایبند باشد.

سناتور جانسون نیز سخنان خود را با تبریک به ژوزف عون به‌خاطر انتخابش به سمت ریاست‌جمهوری آغاز کرد و گفت که او با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و همکارانش در سنا و نمایندگان کنگره همکاری خواهد کرد تا حمایت‌های مادی و تجهیزات لازم را برای ارتش لبنان فراهم کنند.

جانسون پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم لبنان و کل خاورمیانه وارد دوران جدیدی از صلح و رفاه شوند و فکر می‌کنم این امر اکنون ممکن است.