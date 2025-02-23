سیاست
3 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور لبنان: خروج کامل اسرائیل و بازگشت اسرای لبنانی پیش‌نیازهای ثبات مرزی هستند
ژوزف عون، در دیدار با سناتور آمریکایی تأکید کرد که خروج کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی و آزادی اسرای لبنانی پیش‌نیازهای دستیابی به ثبات در امتداد مرز جنوبی هستند.
رئیس‌جمهور لبنان: خروج کامل اسرائیل و بازگشت اسرای لبنانی پیش‌نیازهای ثبات مرزی هستند
رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون / عکس: Reuters
23 فوریه 2025

رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، در کاخ ریاست‌جمهوری از لیزا جانسون، سناتور آمریکایی، استقبال کرد. عون در این دیدار با تأکید بر این که خروج اسرائیلی‌ها از تپه‌هایی که در آن مستقر بودند و بازگشت اسرای لبنانی که در جریان جنگ اخیر بازداشت شده‌اند، لازمه ثبات در جنوب و امتداد مرزهاست، اعلام کرد که این موضع لبنان قاطع و نهایی است.

وی افزود: با ادامه اشغال این تپه‌ها، اسرائیل این توافق را نقض می‌کند و کشورهای حامی این توافق، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، باید فشار وارد کنند تا اسرائیل به طور کامل به آن پایبند باشد.

سناتور جانسون نیز سخنان خود را با تبریک به ژوزف عون به‌خاطر انتخابش به سمت ریاست‌جمهوری آغاز کرد و گفت که او با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و همکارانش در سنا و نمایندگان کنگره همکاری خواهد کرد تا حمایت‌های مادی و تجهیزات لازم را برای ارتش لبنان فراهم کنند.

جانسون پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم لبنان و کل خاورمیانه وارد دوران جدیدی از صلح و رفاه شوند و فکر می‌کنم این امر اکنون ممکن است.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین اشاره کرد که ایالات متحده به تلاش‌های خود برای میانجیگری بین لبنان و اسرائیل ادامه خواهد داد و افزود: ما می‌خواهیم مرزها به طور کامل بازطراحی شوند تا لبنان کنترل کامل بر مرزهای خود داشته باشد، اما درعین‌حال این مرزها امن باشند.

گفتنی است که سه‌شنبه گذشته، ارتش اسرائیل از شهرهای جنوبی لبنان عقب‌نشینی کرد، اما حضور نظامی خود را در پنج پایگاه مرزی حفظ کرد.

آتش‌بس شکننده‌ای از ۲۷ نوامبر در لبنان برقرار شده است که پس از ماه‌ها تیراندازی متقابل میان اسرائیل و گروه حزب‌الله که در سپتامبر گذشته به درگیری تمام‌عیار تبدیل شد، برقرار گردید.

باوجود آتش‌بس، اسرائیل تاکنون تقریباً ۱۰۰۰ نقض آتش‌بس انجام داده است که منجر به کشته و زخمی‌شدن ده‌ها نفر در لبنان، از جمله زنان و کودکان، شده است. طبق توافق آتش‌بس، اسرائیل موظف بود تا ۲۶ ژانویه از جنوب لبنان به طور کامل عقب‌نشینی کند، اما پس از امتناع اسرائیل از رعایت این موعد، به ۱۸ فوریه موکول شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us