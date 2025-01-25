مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه ۲۴ ژانویه طی یادداشتی به کارکنان وزارت امور خارجه، دستور توقف گسترده تأمین مالی در تقریباً تمامی برنامه‌های کمک خارجی آمریکا را صادر کرد. در این یادداشت مشخص نشده که آیا این اقدام تأثیری بر حمایت نظامی آمریکا از اوکراین خواهد داشت یا خیر.

این یادداشت تصریح می‌کند که هیچ‌گونه تأمین مالی جدید برای سیاست‌های تشویقی جدید یا تمدید سیاست‌های موجود انجام نخواهد شد، مگر اینکه برنامه‌ها یا تمدیدهای پیشنهادی، پس از بررسی و تأیید، با سیاست‌های رئیس‌جمهور دونالد ترامپ همسو باشند.

طبق این دستور، اسرائیل و مصر از این توقف مستثنی هستند. با این حال، بسیاری از پروژه‌های میلیارد دلاری تأمین مالی‌شده توسط آمریکا در سراسر جهان به‌سرعت متوقف می‌شوند. این پروژه‌ها شامل حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، توسعه، آموزش شغلی، مبارزه با فساد و کمک‌های امنیتی هستند.

آمریکا یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان کمک‌های خارجی در جهان است و در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار برای این برنامه‌ها اختصاص داده بود که معادل حدود یک درصد از بودجه کل کشور است. طبق دستور روبیو، تنها برنامه‌های غذایی اضطراری، مانند برنامه‌های تغذیه افراد در معرض قحطی در سودان، از این دستور مستثنی شده‌اند.

این دستور، نحوه اجرای توقف کمک‌هایی را که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در روز دوشنبه هفته گذشته امضا کرده بود، مشخص می‌کند.

پیامدهای مرگ و زندگی