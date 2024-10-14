ریاست اتحادیه موسسات پول و پرداخت الکترونیکی ترکیه (TODEB) نیز با اشاره به روند جهانی‌شدن و دیجیتالیزه شدن اعلام کرد که فین‌تک به یکی از حوزه‌های کلیدی تبدیل شده و ترکیه از زیرساختی قوی و راه‌حل‌های نوآورانه در این زمینه برخوردار است. وی هدف از گرد هم آوردن کشورهای ترک‌زبان را ایجاد همبستگی و تمرکز بر همکاری‌های مشترک عنوان کرد و به برنامه‌های برگزاری رویدادها و سمینارهای بیشتر و همچنین ایجاد مجوزهای استاندارد اشاره نمود.

اکوسیستم فین‌تک ترکیه به عنوان یک نمونه موفق در میان کشورهای ترک‌زبان شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که با همکاری‌های بیشتر، این کشور به مرکز فین‌تک در سطح بین‌المللی تبدیل گردد. با برنامه‌ریزی برای حضور در جشنواره فین‌تک سنگاپور و تأسیس آکادمی TODEB به منظور آموزش نیروی انسانی، ترکیه در پی تقویت بخش فین‌تک و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است.

در نهایت، همکاری کشورهای ترک‌زبان در زمینه فین‌تک می‌تواند نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند، بلکه به توسعه اقتصادی منطقه و افزایش قدرت رقابتی آن در سطح جهانی منجر شود.