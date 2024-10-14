منطقه‌
ترکیه با پیشتازی در فین‌تک، اتحاد اقتصادی کشورهای ترک‌زبان را تقویت می‌کند
ترکیه باهدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، به توسعه زیرساخت‌های فین‌تک در کشورهای ترک‌زبان پرداخته و توافقی را در این زمینه امضا کرده است. این اقدام نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدیدی را برای جوانان ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی کند.
مراسم امضای پلتفرم همکاری اقتصادی دولت‌های ترک «فین‌تک» / عکس: AA
14 اکتبر 2024

ترکیه در تلاش برای گسترش زیرساخت‌های نهادی و فناوری‌های مالی فین‌تک (FinTech) در کشورهای ترک‌زبان است. گوکسل آسان، رئیس دفتر مالی ریاست‌جمهوری ترکیه در گفت‌وگو با آنادولو اعلام کرد که این اقدامات می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های فین‌تک در این کشورها یاری رساند.

مراسم امضای پلتفرم همکاری فین‌تک کشورهای ترک‌زبان در استانبول برگزار شد و نمایندگانی از آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در این رویداد شرکت کردند.

تقویت همکاری‌ها در دنیای دیجیتال

گوکسل آسان، رئیس دفتر مالی ریاست جمهوری ترکیه بر این نکته تأکید کرد که این توافق جدید موجب تقویت وحدت بین کشورهای ترک‌زبان خواهد گردید. او با بیان این که برخی از این کشورها از لحاظ فین‌تک در وضعیت مطلوبی نیستند، بر لزوم به اشتراک‌گذاری دستاوردهای ترکیه تأکید کرد و گفت: تسهیل تراکنش‌ها بین کشورهای ترک‌زبان از اهمیت بالایی برخوردار است.

ریاست اتحادیه موسسات پول و پرداخت الکترونیکی ترکیه (TODEB) نیز با اشاره به روند جهانی‌شدن و دیجیتالیزه شدن اعلام کرد که فین‌تک به یکی از حوزه‌های کلیدی تبدیل شده و ترکیه از زیرساختی قوی و راه‌حل‌های نوآورانه در این زمینه برخوردار است. وی هدف از گرد هم آوردن کشورهای ترک‌زبان را ایجاد همبستگی و تمرکز بر همکاری‌های مشترک عنوان کرد و به برنامه‌های برگزاری رویدادها و سمینارهای بیشتر و همچنین ایجاد مجوزهای استاندارد اشاره نمود.

اکوسیستم فین‌تک ترکیه به عنوان یک نمونه موفق در میان کشورهای ترک‌زبان شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که با همکاری‌های بیشتر، این کشور به مرکز فین‌تک در سطح بین‌المللی تبدیل گردد. با برنامه‌ریزی برای حضور در جشنواره فین‌تک سنگاپور و تأسیس آکادمی TODEB به منظور آموزش نیروی انسانی، ترکیه در پی تقویت بخش فین‌تک و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است.

در نهایت، همکاری کشورهای ترک‌زبان در زمینه فین‌تک می‌تواند نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند، بلکه به توسعه اقتصادی منطقه و افزایش قدرت رقابتی آن در سطح جهانی منجر شود.

