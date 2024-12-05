الگوریتم‌های پیشنهادی برای محتوایی که ویدئوهای کوتاه تیک‌تاک را هدایت می‌کنند، بار دیگر پس از دستور ایالات متحده به مالک چینی آن، بایت‌دنس، مبنی بر فروش دارایی‌های شرکت در آمریکا، موردتوجه قرار گرفته است. این کشور هشدار داده است که در صورت عدم فروش دارایی‌ها با ممنوعیت و تحریم‌های سراسری مواجه خواهد شد.

در اینجا به نحوه عملکرد این فناوری و دلایل جذب موضوعات بیشتر نسبت به رقبایی مانند اینستاگرام، متا، یوتیوب، گوگل و اسنپ‌چت، توضیح داده شده است.

بر اساس گزارش رویترز و به نقل از منابع آگاه، الگوریتم‌ها بخش اصلی عملیات بایت‌دنس در تیک‌تاک محسوب می‌شوند و این شرکت ترجیح می‌دهد فعالیت این پلتفرم را متوقف کند تا اینکه آن را بفروشد.

چین در سال ۲۰۲۰ تغییراتی در قوانین صادرات خود اعمال کرد که بر اساس آن، این کشور حق تأیید هرگونه صادرات الگوریتم‌ها و کدهای منبع را دارد؛ این مسئله باعث شده است که هرگونه تلاش برای فروش این برنامه با لایه‌های حقوقی پیچیده‌ای مواجه شوند.

قبل از ظهور تیک‌تاک، بسیاری بر این باور بودند که محبوبیت فیسبوک و اینستاگرام به دلیل ارائه قابلیت اتصال به روابط اجتماعی کاربران می‌باشد و این نکته عامل موفقیت یک برنامه رسانه اجتماعی است.

اما تیک‌تاک نشان داد که یک الگوریتم مبتنی بر درک علاقه‌مندی‌های کاربران می‌تواند قدرتمندتر عمل کند. این نکته برخلاف الگوریتم‌هایی که بر اساس «نمودار اجتماعی» مانند متا ساخته شده‌اند، بود. مدیران تیک‌تاک از جمله مدیرعامل این شرکت، شو زی چو، گفته‌اند که الگوریتم این برنامه بر اساس «سیگنال‌های علاقه» طراحی شده است.

کاتالینا گوانتا، دانشیار دانشگاه اوترخت، می‌گوید درحالی‌که رقبای تیک‌تاک الگوریتم‌های مشابه مبتنی بر علاقه‌مندی‌های کاربران دارند، تیک‌تاک می‌تواند با استفاده از فرمت ویدئوهای کوتاه، اثربخشی این الگوریتم را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

وی معتقد است که سیستم پیشنهاددهنده یا توصیه‌گر رقبای تیک‌تاک بسیار معمولی کار می‌کنند؛ اما چیزی که تیک‌تاک را به عنوان یک برنامه متمایز می‌کند، طراحی و محتوای آن است.

پلتفرم پویا

فرمت ویدئوهای کوتاه به الگوریتم تیک‌تاک این امکان را می‌دهد که بسیار پویاتر باشد و حتی بتواند تغییر در ترجیحات و علاقه‌مندی‌های کاربران را تا جایی که تشخیص دهد یک کاربر در بازه زمانی خاص از شبانه‌روز ممکن است به چه چیزی علاقه‌مند باشد، ردیابی کند.